Банки и обменники готовятся к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине прогнозируется ощутимое изменение курса наличного доллара. При чем как в банках, так и обменниках. По ожиданиям, до конца недели (6 апреля) стоимость валюты в обменных пунктах будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время вечером 2 апреля они покупают доллар по среднему курсу 40,88 грн, а продают по 41,35 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-42 грн.

Вечером 2 апреля они покупают доллар в среднем по 41,05 грн. А продают по 41,67 грн.

Вместе с тем, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Разница между курсами купли и продажи будет составлять до 0,5-0,6 грн на 1 доллар в банках.

В целом же, подчеркнул Лесовой, в течение первой недели апреля валютный рынок Украины сохранит привычные тенденции февраля-марта. В частности:

Гривня останется в относительном равновесии.

Курсовые колебания не несут серьезных рисков для рынка.

"Рынок остается под контролем НБУ. А внешние факторы пока способствуют длительной относительной курсовой стабильности", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк же больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют – в частности, к российскому и беларускому рублям. Изменения вступили в силу с 31 марта.

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