Украинцам рассказали, какой курс ожидать: что будет с долларом в банках

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (25 июля) он будет находиться в пределах от 41,4 до 42,2 грн. Вечером 22 июля банки покупают валюту по 41,5 грн, а продают по 42 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,4 до 42,1 грн. Вечером же 22 июля же там определили стоимость доллара в средние 41,17/41,82 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах около 20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшую неделю на курсовую ситуацию в Украине будет влиять ряд факторов. Среди них:

Сезон активной оплаты населением коммуналки.

"Суммы это сейчас немалые, и часто население из-за нехватки гривни в такие периоды потрошит свои валютные заначки, чтобы потом рассчитаться за коммуналку. В результате это увеличивает поток валюты, которая сдается украинцами в обменникам и подстраховывает наличный курс гривни", – объяснил Козырев.

Решение НБУ по поводу учетной ставки.

Оно ожидается 24 июля. И, по словам Козырева, после снижения официального уровня инфляции с 15,9% до 14,3%, Нацбанк "вряд ли будет повышать учетную ставку".

"Вероятнее всего, НБУ либо сохранит ее на текущем уровне, что было бы логичным шагом в нынешней очень непростой ситуации с финансами и динамикой цен в Украине. Или снизит ее до уровней 14,5-15% годовых", – поделился ожиданиями аналитик.

При этом он выразил мнение, что сохранения ставки на том же уровне изменений на рынке не произойдет. А вот снижение "сработает против гривни" – поскольку банки и, возможно, Минфин на своих аукционах по размещению ОВГЗ "попытаются снижать ставки по гривневым депозитам и облигациям".

"В результате на фоне продолжающегося роста цен на товары и услуги часть граждан могут начать активно скупать дорожающие товары или затариваться валютой. Что создаст дополнительное давление на курс гривны на рынке", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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