Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: чего ожидать от доллара через несколько дней

В Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (9-15 июня) в обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время, вечером 5 июня там покупают ее в среднем по 40,96 грн, а продают по 41,43 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн. Вечером 5 июня они покупают доллар в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,75 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Новая неделя не станет сенсационной. В середине июня валютный рынок будет находиться в состоянии инерции: изменения не станут головокружительными, они будут скорее ситуативными.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, поводов к росту курса мало – ведь "постепенно становится ощутимым укрощение потребительских цен". Что, по словам Лесового, делает необоснованное снижение стоимости гривни невозможным.

"Учитывая текущие тренды, курсовой революции не произойдет. В настоящее время все предостережения известны – это глобальный фактор неопределенности, прежде всего связанный с войной", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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