Украинцам рассказали, что будет с долларом в банках в ближайшие дни: чего ожидать

До завершения текущей рабочей недели (12-16 февраля) украинские банки могут ощутимо переписать курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. По прогнозу, он в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,35 до 38,35 грн. Вечером же 12 февраля банки покупают валюту в среднем по 37,7 грн, а продают по 38,15 грн.

О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках же курс ожидается на уровне от 37,6 до 38,3 грн. Сегодня вечером же они определили его в средние 38,18/38,3 грн (покупка/продажа).

"На наличном рынке на этой неделе особого курсового штиля не будет. Тенденция по превышению объемов покупки населением валюты над ее сдачей в обменники финкомпаний и кассы банков сохранится и даже несколько усилится", – отметил аналитик.

В целом же, подчеркнул он, текущая неделя "обещает быть напряженной на валютном рынке". Причина – увеличение количества негативных факторов, работающих против гривни. Речь, среди прочего, о проблемах с оказанием военной и финансовой помощи Украине со стороны США.

"Однако говорить о глобальных угрозах для курса гривны было бы некорректно. Ведь Нацбанк практически полностью контролирует ситуацию на межбанке и оказывает рычаги влияния на все сегменты валютного рынка. Среди них, косвенно, и на наличный рынок", – констатировал Козырев.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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