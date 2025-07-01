Украинцам рассказали, что будет с долларом с 1 июля: к чему готовиться

В Украине ожидается существенный рост курса доллара. По прогнозу, в июле он будут находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время, вечером 30 июня банки выставляли курс на среднем уровне 41,46/41,97 грн, а обменники – 41,26/41,77 грн (покупка/продажа).

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О сложившейся на рынке ситуации OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она отметила: в целом, в июле на динамику доллара в Украине будет влиять целый комплекс факторов – "как внутренних экономических, так и внешнеполитических". В частности:

Инфляционная "ремиссия" и стабильность учетной ставки.

"В ближайшие недели ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. В то же время, Национальный банк, скорее всего, не будет спешить с пересмотром учетной ставки – в июле она, вероятно, останется на уровне 15,5%. Это создает предпосылки относительной стабильности на рынке", – объяснила Мустафаева.

Политика "управляемой гибкости" от НБУ.

Нацбанк же, по ее словам, будет продолжать применять режим контролируемых валютных колебаний. Что будет минимизировать разницу между официальным, межбанковским и наличным курсами.

Новые условия торговли с ЕС и аграрный экспорт.

"После упразднения преференций для украинской сельхозпродукции со стороны Евросоюза бизнес адаптируется к новым реалиям. Это может временно снизить валютную выручку от экспорта. Тем не менее, идет поиск новых рынков сбыта", – констировала эксперт.

Торговая интрига США – ЕС.

Ожидается, что до 9 июля завершаться переговоры между ЕС и США по новому торговому соглашению. Если это произойдет, отмечает Мустафаева, то курс евро к доллару может стабилизироваться в диапазоне 1 евро = 1,05-1,1 доллара.

Тем не менее, нельзя исключать и того, что конфликт обострится. Ведь "действия Вашингтона остаются непредсказуемыми".

При реализации такого сценария, констатируется, возможна как незначительная девальвация евро, так, и его усиление до 1,15–1,18 доллара. В зависимости от характера принятых решений.

Геополитика и энергетические цены.

По словам Мустафаевой, ситуация на Ближнем Востоке "может обусловить колебания цен на рынке нефти". Что скажется на валютном рынке из-за изменения настроений инвесторов по отношению к доллару и евро.

"Впрочем, стоит заметить: ни доллару, ни евро пока не грозит резкое ослабление. У обеих валют мощная экономическая "сопротивление", – резюмировала она.

В целом же, резюмировала Мустафаева, базовый сценарий на июль предполагает сохранение относительного равновесия на валютном рынке. В частности, ожидается, что:

Курс доллара будет оставаться в установившихся пределах.

Курсовые изменения будут умеренными.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первое полугодие 2025 года Украина закончила с вполне приемлемым курсом доллара, который не дотягивает и до 42 грн. Что о будущей стоимости валюты в Украине говорят международные институты, инвесторы, банкиры и участники наличного рынка, а также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно, читайте в материале.

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