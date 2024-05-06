Украинцам рассказали, что будет с долларом: чего ожидать в мае

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать снижения курса наличного доллара. Среди причин – стабильный спрос на наличку. Таким образом, по прогнозам банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться не ниже текущего уровня.

Об этом сообщили в государственном Sense Bank. Там отметили: еще одной причиной, по которой доллар не будет снижаться, является то, что "банки не спешат снижать курс в кассах".

Какой курс сейчас

Вечером же 6 мая банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 39,35/39,82 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. дороже в покупке, чем в полдень этого же дня;

но на 3 коп. дешевле в продаже.

Обменники определили стоимость американской валюты в средние 39,45/39,81 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. дороже в покупке;

на 4 коп. дешевле в продаже.

Что происходит на рынке

В целом же, рассказали в госбанке, прошедшую неделю (29 апреля – 5 мая) можно охарактеризовать как положительную для национальной валюты. В частности, она укрепилась – до 39,35 грн/доллар.

"Укрепление гривни произошло на фоне уменьшения активности на международном валютном рынке, которое связано с выходными в Китае, в конце месяца и активном участии Национального банка Украины. Регулятор продолжает продавать валюту и за прошедшую неделю продажи достигли 508 млн долларов. Именно совокупность этих обстоятельств и привела к укреплению курса гривны с 39,75 до 39,35", – отметили там.

При этом в банке подчеркнули: есть все основания считать, что гривня продолжит укрепляться. Этому поспособствует:

уплата бизнесом квартальных налогов до 20 мая;

сезонное снижение активности.

"На следующей неделе мы можем увидеть 39 грн за доллар", – отметили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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