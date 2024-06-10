Украинцам повысят налоги: Кабмин уже готовит документ

Власти Украины вынуждены повышать налоги – ведь без этого финансирование армии может оказаться под угрозой. Чтобы этого избежать, Кабинет министров уже готовит предложения по повышению определенных налогов – впрочем, конкретные цифры пока не сформированы.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: также Кабмин должен просчитать последствия повышения налогов.

"Кабинет министров сейчас готовит предложения по повышению определенных налогов. Какими будут новые ставки НДС и военного сбора? Не могу сейчас говорить об этих цифрах. Смогу, как только Кабинет министров их сформирует. Кабмин нам ничего пока не давал, так что пока нечего обсуждать. Что касается последствий, думаю, Кабмин их просчитает. Но последствия для экономики, если армия будет непрофинансирована, могут оказаться гораздо хуже, роковыми", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: избежать повышения налогов в Украине возможности нет. Ведь в таком случае "нечем будет финансировать армию".

"Не будет снарядов, не будет оружия – россияне будут под нашей столицей, например. Либо же мы – чтобы этого не допустить – все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды", – констатировал Гетманцев.

Экономика ощутит последствия

В то же время, он признал: повышение налогов негативным образом отразится на экономике страны. Особенно учитывая, что что сейчас "потенциал для ее восстановления слаб". Однако, подчеркнул нардеп, "когда мы выбираем между жизнью и деньгами, то, безусловно, мы выбираем жизнь".

"Это тоже плохое решение из тех, что у нас есть на столе. Оно плохо для экономики. Здесь не о чем спорить. ... Иногда кажется, что общество находится в парадигме, повышать ли налоги, или не повышать. А такой парадигмы у нас действительно нет", – сказал он.

В то же время, подчеркнул Гетманцев, повышение налогов не станет заменой работе над "детенизации и повышению эффективности военных расходов и контроля за их расходованием". Наоборот, по его словам, оно "только усиливает необходимость" проведения этих мер.

Какие налоги хотят повысить в Украине

Ранее же сообщалось, что в украинском правительстве работают над значительным увеличением ставок некоторых основных налогов. В частности, речь идет о:

налоге на добавленную стоимость (НДС);

военном сборе, который могут не только повысить, но и ввести для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Сами изменения хотят провести через законопроект. Его готовит Министерство финансов и, как ожидается, в Верховную Раду документ внесут в конце июня – начале июля.

Как отмечают аналитики, военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку в 5% могут ввести и для "ФОПов".

В то же время уровень повышения НДС еще дискутируется. Тем не менее пока наиболее вероятным повышением является 2-3%. Сейчас размер этого налога составляет 20%.

Впрочем, в настоящее время окончательное решение о цифрах еще не принято. Дискуссия еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, но после скандала передумал. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации".

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