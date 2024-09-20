Украинцам по-новому проиндексируют зарплаты: как пересчитают

В Украине установят новые правила индексации зарплат. Так, индекс исчисления для индексации зарплаты будет производиться нарастающим итогом, начиная с 1 января 2025 года. Сумма же индексации за декабрь не начисляется в январе 2025 года.

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Об этом сообщает издание Дебет-Кредит. "Мы уже неоднократно указывали, что декабрь 2023 стал "базовым" месяцем для расчета индексации (по крайней мере текущей, а не фиксированной) в 2024 году. Ведь "базовый" месяц имеет такой признак: вычисление индекса потребительских цен для проведения дальнейшей индексации осуществляется с месяца , следующего за месяцем повышения указанных денежных доходов населения", – говорится в публикации.

Исключение составляют только работники, которым в 2024 году уже повышали оклады (тарифные ставки) – для них "базовым" месяцем является месяц последнего такого повышения.

"То есть в 2024 году уже все разобрались и спокойно начисляют индексацию по общим правилам или увеличивают оклады каждые два месяца и не упоминают эту функцию. Но в 2025 году базовый месяц снова для всех работников изменят", - говорится в публикации.

Так, в целях уменьшения расходов Госбюджета на 2025 год правительство прописало в ст. 35 проекта Госбюджета таково: "установить на что вычисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2025 года. Сумма же индексации, которая сложилась в декабре 2024 года, не начисляется в январе 2025 года".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его направят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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