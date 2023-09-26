Украинцам пересчитают зарплаты: названы новые размеры, даты повышения и последствия

В Украине минимальную зарплату в 2024-м повысят до 8 тыс. грн, при этом средняя зарплата, согласно оценкам правительства, увеличится на 20,6% до 21 850 грн. Такие оценки Кабмина эксперты считают слишком оптимистичными. В тор же время повышения минималки недостаточно для того, чтобы компенсировать инфляцию и выполнить рекомендации международных организаций, ЕС.

О том, кому могут повысить зарплаты в следующем году и как может измениться рынок труда, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто будет пользоваться спросом в 2024-м

"Такой рост зарплат, возможно, слишком оптимистичный прогноз", – комментирует макроэкономический прогноз по росту средней зарплаты Наталья Слинько, операционный директор компании GRC. В проекте бюджета предусмотрено два повышения минималки: сперва с 6700 грн до 7100 грн в январе, затем – до 8000 грн с июля. Это повлияет и на показатели средней зарплаты.

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"Далеко не все компании платят официально весь размер зарплаты. Это может быть официально минималка, а остальная часть зарплаты платится в тени. После повышения минимальной зарплаты такие компании могут просто уменьшить размер зарплаты, которая платится в конверте, и увеличить размер "белой" зарплаты. Но при этом "на руки" человек будет получать такую же зарплату", – добавляет Слинько.

При этом, как отмечает эксперт, большое количество компаний действительно планирует в 2024-м индексацию зарплат. Но при этом индексация может быть на уровень инфляции или около него. Такую практику часто используют международные компании, а также крупные украинские работодатели.

К слову, инфляция, согласно прогнозу Кабмина, в следующем году составит 10,8%. Работодатели планируют повысить зарплаты ориентировочно на 10-20%. Однако такой рост не компенсирует кумулятивный рост цен за прошедшие несколько лет.

Наталья Слинько отмечает: прогнозировать ситуацию с зарплатами, обстановку на рынке труда на следующий год крайне сложно. В ситуации полномасштабной войны любые прогнозы могут быть ошибочны, так как обстоятельства могут быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

По словам Слинько, пользоваться спросом в 2024-м будут медицинские работники, специалисты психологической помощи. Кроме того, уже сейчас широко востребованы строители, украинцы, владеющие инженерными специальностями. "Также традиционно будут пользоваться специалисты в продажах. При этом особенно будут цениться специалисты со знанием языков (это и английский, и турецкий, и немецкий языки", – поясняет эксперт.

Работодатели думают над тем, как масштабировать свой бизнес, выйти на турецкий рынок, рынок ЕС. Связи с этим кто-то будет открывать офисы в других странах, а некоторые компании хотят нанять специалистов по продажам, которые в совершенстве владеют иностранными языками.

Минималка увеличится, но до достаточного уровня еще слишком далеко

Международная организация труда (МОТ) рассчитала: "нормальной" считается минимальная зарплата, размер которой составляет около 50% от средней. Если ожидания Кабмина окажутся верными, то при средней зарплате в 2024-м в 21 850 грн минималка, по рекомендации МОТ, должна быть на уровне 10 925 грн.

В Европейском Союзе действуют более привлекательные для работников нормы. Там рекомендуют достичь размера минималки на уровне 60% средней зарплаты. И если бы Украине выполняла норму ЕС, то минимальная зарплата в следующем году составила бы 13 110 грн.

Кандидат экономических наук Людмила Черенько рассказывает OBOZREVATEL: судя по прогнозам, Кабмин до июля 2024-го ожидает удержать уровень минималки возле того показателя. который есть сейчас, с небольшой корректировкой на рост цен. А вот рост с июля до 8000 грн эксперт считает достаточно весомым шагом, который также способен подтолкнуть рост средней зарплаты.

Черенько также уверена, что размер минималки должен быть значительно выше, а Украина должна стремиться к уровню зарплат соседних стран ЕС. Для сравнения, в Венгрии минималка в гривневом эквиваленте в 2023-м составляет 23,2 тыс. грн, в Румынии – около 19,6 тыс. грн. То есть даже с учетом повышения минимальной зарплаты отставание в Украине составит 2,5-3 раза.

Разница в зарплатах станет одним из факторов при принятии решения о возвращении украинских беженцев домой. Те украинцы, которые уже трудоустроились в ЕС и могут остаться там без статуса временной защиты (его, вероятно, отменят после окончания войны), в первую очередь будут ориентироваться на возможность найти высокооплачиваемую работу в Украине. Кроме того, после окончания войны возможен рост трудовой миграции мужчин, если они не смогут найти роботу с достойной оплатой внутри страны.

И хотя сейчас делать прогнозы о сроках окончания войны эксперты не берутся, специалисты сходятся во мнении: государственную политику в вопросах занятости, повышения оплаты труда, адаптации рынка труда к новым реалиям разрабатывать нужно уже сейчас.

Сейчас украинские компании страдают из-за дефицита кадров, вызванного мобилизацией, а также ситуации в экономике и энергетике. После окончания полномасштабной войны дефицит кадров сохранится, а, как показывают соцопросы, большинство военнослужащих не вернется к своим гражданским профессиям.

Рынок труда ожидают масштабные проблемы в условиях полномасштабной войны ожидать резкого повышения минималки сложно. Однако, без такого шага Украина не сможет приблизиться к стандартам ЕС. Кроме того, как показала практика, резкое повышение минималки – самый действенный способ детенизации рынка труда.