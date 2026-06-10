Украинцы будут покупать алкоголь и сигареты онлайн по новым правилам: какими будут проверки возраста и штрафы для нарушителей

В Украине планируют разрешить онлайн-продажу алкоголя, пива, табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним только после двойной проверки возраста покупателя – сначала при оформлении заказа через Дію или другие механизмы идентификации, а затем непосредственно при получении товара. Также все сайты и приложения, через которые продаются такие товары, должны быть внесены в специальный государственный реестр, иначе им может грозить блокировка и аннулирование лицензии продавца.

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Об этом говорится в соответствующей правке №2120 к законопроекту №15111-д, который более известен как "Налог на OLX". Новые правила являются частью адаптации украинского законодательства к европейским нормам.

Украина внедряет стандарт DPI, аналогичный европейской Директиве DAC7, которая предусматривает автоматический обмен информацией о доходах пользователей цифровых платформ между налоговыми органами разных государств. При подготовке документа ко второму чтению было подано более 3500 поправок, однако большинство из них профильный комитет отклонил.

В то же время одной из самых обсуждаемых стала поддержанная парламентом поправка №2120. Ранее аналогичные нормы содержались в поправке №2108, однако ее профильный комитет отклонил, после чего ключевые положения были перенесены в поправку №2120, которая в итоге получила поддержку депутатов в сессионном зале. Именно эта норма вводит новые правила электронной торговли подакцизными товарами и вносит изменения в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Благодаря этой норме государство получает новые механизмы контроля за онлайн-продажей алкоголя, пива, табачных изделий, электронных сигарет и сопутствующей продукции. Документ устанавливает новые правила электронной торговли:

пивом (кроме безалкогольного);

алкогольными напитками;

слабоалкогольными напитками;

табачными изделиями;

электронными сигаретами;

жидкостями для электронных сигарет;

устройствами для потребления табачных изделий без сгорания.

Фактически для украинцев это означает, что во время онлайн-заказа алкоголя или табачных изделий в супермаркетах, маркетплейсах или специализированных интернет-магазинах ужене будет достаточно просто поставить отметку о достижении 18-летнего возраста. Продавцы и владельцы торговых платформ будут обязаны внедрить механизмы настоящей проверки возраста покупателя.

Пять требований для легальной онлайн-продажи

Продажа такой продукции через интернет будет разрешена только при одновременном выполнении пяти обязательных условий. Во-первых, продавец должен иметь действующую лицензию на соответствующий вид деятельности. Во-вторых, адрес веб-сайта, доменное имя или мобильное приложение должны быть внесены в специальный государственный Реестр адресов веб-сайтов лицензиатов.

В-третьих, покупатель должен пройти предварительную проверку возраста. Подтверждение совершеннолетия будет осуществляться через электронный паспорт, электронное водительское удостоверение в Дії, технологии распознавания лица или при участии оператора во время видеоверификации в режиме реального времени.

В-четвертых, отгрузка товара будет разрешена только с официального места торговли. То есть использовать для таких продаж обычные склады или неофициальные точки отправки будет нельзя – продукция должна отправляться непосредственно из лицензированного магазина.

В-пятых, товар должен быть лично передан покупателю с повторной проверкой возраста при вручении. Фактически закон устанавливает двойной контроль. Первая проверка происходит онлайн при оформлении заказа, а вторая – непосредственно в момент доставки или получения товара.

Сайты-нарушители будут блокировать в ускоренном режиме

Закон также предусматривает создание механизма быстрой блокировки интернет-ресурсов, которые продают подакцизные товары без соблюдения установленных требований. Если налоговая служба обнаружит веб-сайт или мобильное приложение, торгующее алкоголем или табаком без внесения в государственный реестр, это станет основанием для применения санкций.

После решения налоговой, "Национальный центр оперативно-технического управления" в течение трех рабочих дней должен выдать соответствующее распоряжение провайдерам. Сами провайдеры будут иметь еще три рабочих дня для выполнения блокировки. За игнорирование таких требований предусмотрены штрафы:

34 тысячи гривен за первое нарушение;

68 тысяч гривен за повторное нарушение в течение года.

Кроме того, продажа подакцизных товаров через незарегистрированные ресурсы может привести к аннулированию лицензии и принудительной блокировке платформы. Одной из ключевых новаций станет создание специального Реестра адресов веб-сайтов лицензиатов. Его администратором, держателем и владельцем программного обеспечения будет выступать государство в лице Государственной налоговой службы Украины.

В реестре обязательно должны быть указаны веб-сайты, URL-адреса, доменные имена, IP-адреса, мобильные приложения и любые другие сетевые адреса, через которые осуществляется или предоставляется возможность продажи алкогольных напитков, пива, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей к ним и устройств для нагревания табака. Отсутствие ресурса в этом реестре может стать основанием для его блокировки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители нанесли масштабный удар по нелегальному рынку электронных сигарет. Разоблачены и ликвидированы полноценные теневые сети с собственным производством, логистикой и сбытом по всей стране, а стоимость изъятого имущества достигает 150-170 млн грн.

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