Украинцам обновят устаревшее жилье? "Слуга народа" рассказала, что планируют сделать с "хрущевками"

Украина пока не готова к массовой реновации"хрущевок", поскольку процесс тормозят война, недоработанное законодательство и сложность с отселением жителей. В то же время базовый закон уже принят в первом чтении, и города должны готовиться к реализации таких проектов в будущем.

Об этом рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа") в комментарии медиа. По ее словам, Украина еще до полномасштабной войны подошла к созданию законодательной базы для обновления устаревшего жилья.

Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако он требует доработки. Речь идет о комплексном подходе, который должен учитывать сразу несколько важных аспектов:

энергоэффективность будущих зданий;

экономическую целесообразность проектов;

техническое состояние существующих домов.

Без этого реализовать масштабную программу реновации будет невозможно. Одним из ключевых препятствий остается вопрос принятия решений о сносе или реконструкции домов. Закон предусматривает, что для этого требуется согласие значительной части жильцов.

На практике это создает серьезные трудности, даже если большинство поддерживает реновацию, часто находятся жильцы, которые выступают против. В результате процесс блокируется, кроме того, сложным является и вопрос временного отселения людей.

Для реконструкции или сноса дома необходимо обеспечить жильцов альтернативным жильем, что требует значительных ресурсов и четкой организации. Полномасштабная война существенно повлияла на планы государства.

По словам Шуляк, вопрос реновации пока не является первоочередным для городов. Даже в таких крупных центрах, как Киев или Днепр, где количество устаревших домов является значительным, ресурсы направляются на более насущные потребности – восстановление инфраструктуры и обеспечение базовых условий жизни.

В то же время Украина ориентируется на опыт европейских стран. В частности, страны Балтии и Германия уже проходили масштабные программы реновации жилищного фонда, эти примеры показывают, что успешное обновление возможно только при условии:

четкой законодательной базы;

финансовых ресурсов;

поддержки жителей;

долгосрочного планирования.

Несмотря на сложную ситуацию, города уже сейчас должны готовиться к будущей реновации. Речь идет о планировании, создании проектов и определении зданий, которые будут подлежать обновлению. По словам Шуляк, это позволит быстрее перейти к практической реализации, когда появятся благоприятные условия — как безопасности, так и финансовые.

