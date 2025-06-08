Украинцам могут начать отключать мобильную связь: когда, как и зачем это будут делать

Украинцам могут начать временно отключать мобильную связь во время атак БПЛА – такую инициативу обсуждают в Верховной Раде. Также планируется обязательная идентификация всех мобильных абонентов для усиления национальной безопасности и борьбы с мошенничеством.

Видео дня

Об этом сообщает Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По словам участников заседания, российские БПЛА все чаще используют украинскую телеком-инфраструктуру для навигации, передачи данных или управления.

Особую угрозу представляют SIM-карты неизвестного происхождения, которые можно беспрепятственно приобрести на "сером" рынке. В связи с этим был предложен ряд технических и правовых решений, включая отключение связи на период действия тревоги в зонах риска.

Также указывается, что более 80% мобильных абонентов остаются неидентифицированными, что открывает большие возможности не только для вражеских технологий, но и для кибермошенничества. Председатель подкомитета Александр Федиенко отметил, что многие мобильные номера используются как финансовые – для банковских транзакций, доступа к онлайн-банкингу и верификации.

Если такой номер не привязан к конкретному лицу, он становится "ничейным" для банковской системы, хотя фактически принадлежит гражданину. Это создает уязвимость к атакам со стороны мошенников или спецслужб.

Поэтому параллельно с обсуждением временного отключения мобильной связи ведется активная подготовка законодательных инициатив, которые обяжут мобильных операторов провести полную идентификацию всех абонентов, как новых, так и существующих.

Если инициативы будут реализованы, пользователи мобильной связи могут столкнуться с временными отключениями сигнала во время тревог – вероятно, только в отдельных населенных пунктах. Это усложнит пользование связью в критические моменты, но, по словам чиновников, снизит риски вражеских атак через телеком-каналы.

Также каждый абонент будет обязан пройти процедуру верификации - предоставить документы, подтвердить личность и получить персонифицированную SIM-карту. Это будет иметь как преимущества в области безопасности, так и определенные неудобства для граждан, в частности для тех, кто пользуется несколькими номерами или SIM-картами без паспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае украинцы более 400 раз жаловались на низкое качество мобильной связи и интернета. Почти пятая часть обращений поступила из Киева, а также немало – из Львовской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!