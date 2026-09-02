Украинцам готовят новые условия трудоустройства: Кабмин подал в Раду проект Трудового кодекса

Кабинет министров повторно зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить устаревшие советские нормы 1971 года и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС.

Видео дня

Документ зарегистрирован под № 16010, однако по состоянию на вечер 2 сентября его текст на сайте Верховной Рады отсутствует. Основные изменения, тем не менее, уже перечислили в Министерстве экономики.

Концептуально проект остался таким же, как документ, который правительство уже подавало в парламент в начале 2026 года. В июле после изменения состава Кабмина законопроект отозвали в соответствии с процедурой, а теперь правительство повторно внесло его в Верховную Раду. То есть основные предложения проекта уже известны.

Что хотят изменить

Новый Трудовой кодекс предусматривает ряд изменений, которые коснутся как работников, так и работодателей. В частности, документ предусматривает:

более широкое использование электронных документов и цифровизацию трудовых отношений;

новые виды трудовых договоров, которые будут учитывать современные формы занятости;

риск-ориентированный подход к инспекции труда;

новые правила определения минимальной зарплаты;

более четкие нормы относительно недискриминации, моббинга и харассмента;

увеличение минимальной продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска;

развитие коллективных переговоров;

современные механизмы урегулирования трудовых споров.

Отдельно правительство подчеркивает расширение возможностей для гибких форм занятости. Цель таких изменений – сделать трудовые отношения более адаптированными к современному рынку труда и одновременно установить более понятные правила для сторон.

Одной из ключевых новаций, как ожидается, станет расширение типов трудовых договоров. Если сейчас законодательство предусматривает шесть их видов, то новый Трудовой кодекс предлагает увеличить это количество до девяти. Как объясняла летом 2026 года заместитель министра экономики Дарина Марчак, речь шла о внедрении так называемого "принципа конструктора".

То есть трудовые отношения можно будет формировать более гибко, в зависимости от реальных потребностей бизнеса и работника. В частности, один работник сможет:

иметь основную должность;

выполнять дополнительные функции в рамках той же компании;

получать за каждый вид работы отдельную официальную оплату.

Также будет разрешено одновременно заключать несколько трудовых договоров с одним человеком, если речь идет о разных обязанностях. По замыслу правительства, это легализует практики, которые уже существуют на рынке, но часто находятся в "серой зоне".

Отдельный большой блок изменений касается работников, которые совмещают работу с воспитанием детей. В новом Трудовом кодексе предлагают отказаться от устаревших запретов и перейти к модели личного выбора. Среди ключевых новаций:

право самостоятельно выбирать формат работы – дистанционный, офлайн или гибридный;

– дистанционный, офлайн или гибридный; отмена жестких ограничений на командировки для женщин с детьми до трех лет;

для женщин с детьми до трех лет; перенос ответственности за решение на саму работницу: женщина сможет сама решать, соглашаться ли на поездку, в том числе с ребенком.

По словам Марчак, речь идет о создании условий, в которых смогут работать разные группы населения: молодые родители, матери с детьми, молодежь, люди старшего возраста. В условиях демографического кризиса и дефицита рабочей силы государство пытается сделать рынок труда более открытым и гибким, не перекладывая всю ответственность ни на бизнес, ни на работника.

Новый Трудовой кодекс предусматривает и изменение роли государства в трудовых отношениях. Вместо детального регламентирования каждого шага работодателя правительство предлагает модель "мягкого воздействия" – через рекомендации и распространение лучших практик.

Также проект Трудового кодекса не содержит законодательной нормы, которая сокращает продолжительность декретного отпуска до 4 месяцев. Вместо этого он предусматривает введение оплачиваемого родительского отпуска нового типа. Он не отменяет и не сокращает отпуск до 3 лет и предусматривает:

продолжительность – 4 месяца;

2 месяца предусмотрены для матери , еще 2 месяца – для отца ;

, еще 2 месяца – ; передать свою часть другому родителю нельзя, но при отсутствии второго родителя отец или мать-одиночка могут использовать все 4 месяца;

воспользоваться правом на такой отпуск можно будет до достижения ребенком 8-летнего возраста.

Кроме того, предлагается ввести запрет на увольнение работников с детьми до полутора лет или ребенком с инвалидностью. Еще одна предложенная новация – гарантии для беременных в части медицинских осмотров с сохранением оплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, работники в Украине имеют право расторгнуть трудовой договор в день подачи заявления – без обязательной двухнедельной отработки. Такая возможность предусмотрена законодательством и действует, в частности, в условиях военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!