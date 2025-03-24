Украинцам будет проще попасть в ЕС: на границе откроют новый пункт пропуска

Несмотря на натянутые отношения двух стран Украина и Венгрия продолжают расширять сеть пограничных пропускных пунктов. В настоящее время готовится к открытию новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош", который будет работать для легковых автомобилей.

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Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, открытие пункта пропуска запланировано на начало апреля 2025 года. Он станет шестым автомобильным пунктом пропуска на границе с Венгрией и снизит нагрузку на остальные.

Новый пункт пропуска будет предназначен для оформления легковых автомобилей весом до 3,5 тонны, а таможенные и пограничные службы на нем будет работать в дневное время. А для обеспечения эффективной работы пункта пропуска, на нем с обеих сторон границы будет построена модульная инфраструктура:

пограничный и таможенный контроль для быстрого оформления документов;

расширенный дорожный участок и площадка для удобного движения транспорта;

необходимые коммуникации (водо- и электроснабжение, интернет);

систему безопасности (шлагбаумы, камеры слежения).

Проект находится на финальном этапе – продолжаются работы по подключению коммуникаций и установке необходимого оборудования. Строительство пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" стартовало в апреле 2024 года в рамках Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, утвержденной Правительством Украины в 2024 году.

Строительство нового пункта соответствует Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, утвержденной Правительством Украины в 2024 году. Этот шаг будет способствовать укреплению международного сотрудничества и улучшению трансграничной мобильности.

Как сообщал OBOZ.UA, с 27 февраля украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, пропускают через границу на общих основаниях. После принятого решения Кабмина водителям транспортных средств не получится покинуть страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства.

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