Украинцам больше не нужен бумажный ИНН: что будет с документом

Отныне украинцам больше не нужен бумажный ИНН (индивидуальный налоговый номер) – электронная карта в Дії имеет такую же юридическую силу и доступна для оформления в несколько кликов. Заказать цифровой РНОКПП теперь можно не только для себя, но и для ребенка, в том числе даже дистанционно, если семья находится за границей.

Видео дня

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. С 14 мая отдельная бумажная карточка налогоплательщика больше не является обязательной.

Ее полностью заменяет электронная карточка РНУКПП в Дії, которая содержит специальный QR-код для быстрой проверки данных в госучреждениях, банках и других организациях. Теперь документ можно:

сгенерировать непосредственно в приложении;

отправлять как цифровой официально заверенный дубликат в любое госучреждение;

быстро шерить со смартфона;

использовать вместо бумажного ИНН.

Таким образом украинцам больше не придется хранить бумажную справку или делать ее копии для различных учреждений. Одно из главных нововведений – возможность оформить налоговый номер не только для себя, но и для ребенка. Родители теперь могут:

подать заявку на получение РНОКПП для ребенка до 14 лет онлайн;

сразу оформить для ребенка электронную карточку;

получить готовый документ автоматически в своем приложении.

Подростки, которым уже исполнилось 14 лет, могут сделать это самостоятельно без визита в налоговую службу. Отдельно предусмотрели возможность оформления налогового номера для детей, которые из-за войны находятся за пределами Украины.

Для этого запустили дистанционный сервис через систему е-Консул, который позволяет родителям подать заявку онлайн без возвращения в Украину. Чтобы оформить РНУКНП для ребенка через Дію, нужно:

открыть приложение;

перейти в раздел "Налоговые услуги";

выбрать "Налоговый номер ребенку";

ввести или подтвердить контактные данные;

проверить заявление;

подписать его через Дія.Підпис.

После обработки заявки документ появится в цифровом формате. Для взрослых процедура также занимает всего несколько минут:

открыть приложение Дія;

перейти в раздел "Налоговые услуги";

выбрать "Е-карту налогоплательщика";

подтвердить свои данные;

проверить заявку;

подписать через Дія.Підпис.

После этого электронная карта станет доступной прямо в смартфоне. В Минцифры отмечают, что сегодня приложением Дія пользуются уже более 24 миллионов украинцев, а главная цель – сделать государственные сервисы максимально простыми, быстрыми и доступными

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации запустило в мобильном приложении Дія собственный агент на базе искусственного интеллекта, который сможет автоматически подбирать нужные услуги по запросу в чате. Сейчас он поможет оплатить штрафы ПДД и получить выписку о проживании взрослого или ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!