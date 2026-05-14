Украинцам больше не нужен бумажный ИНН: что будет с документом
Отныне украинцам больше не нужен бумажный ИНН (индивидуальный налоговый номер) – электронная карта в Дії имеет такую же юридическую силу и доступна для оформления в несколько кликов. Заказать цифровой РНОКПП теперь можно не только для себя, но и для ребенка, в том числе даже дистанционно, если семья находится за границей.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. С 14 мая отдельная бумажная карточка налогоплательщика больше не является обязательной.
Ее полностью заменяет электронная карточка РНУКПП в Дії, которая содержит специальный QR-код для быстрой проверки данных в госучреждениях, банках и других организациях. Теперь документ можно:
- сгенерировать непосредственно в приложении;
- отправлять как цифровой официально заверенный дубликат в любое госучреждение;
- быстро шерить со смартфона;
- использовать вместо бумажного ИНН.
Таким образом украинцам больше не придется хранить бумажную справку или делать ее копии для различных учреждений. Одно из главных нововведений – возможность оформить налоговый номер не только для себя, но и для ребенка. Родители теперь могут:
- подать заявку на получение РНОКПП для ребенка до 14 лет онлайн;
- сразу оформить для ребенка электронную карточку;
- получить готовый документ автоматически в своем приложении.
Подростки, которым уже исполнилось 14 лет, могут сделать это самостоятельно без визита в налоговую службу. Отдельно предусмотрели возможность оформления налогового номера для детей, которые из-за войны находятся за пределами Украины.
Для этого запустили дистанционный сервис через систему е-Консул, который позволяет родителям подать заявку онлайн без возвращения в Украину. Чтобы оформить РНУКНП для ребенка через Дію, нужно:
- открыть приложение;
- перейти в раздел "Налоговые услуги";
- выбрать "Налоговый номер ребенку";
- ввести или подтвердить контактные данные;
- проверить заявление;
- подписать его через Дія.Підпис.
После обработки заявки документ появится в цифровом формате. Для взрослых процедура также занимает всего несколько минут:
- открыть приложение Дія;
- перейти в раздел "Налоговые услуги";
- выбрать "Е-карту налогоплательщика";
- подтвердить свои данные;
- проверить заявку;
- подписать через Дія.Підпис.
После этого электронная карта станет доступной прямо в смартфоне. В Минцифры отмечают, что сегодня приложением Дія пользуются уже более 24 миллионов украинцев, а главная цель – сделать государственные сервисы максимально простыми, быстрыми и доступными
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации запустило в мобильном приложении Дія собственный агент на базе искусственного интеллекта, который сможет автоматически подбирать нужные услуги по запросу в чате. Сейчас он поможет оплатить штрафы ПДД и получить выписку о проживании взрослого или ребенка.
