В Украине готовится обновление правил для водителей: что изменится и когда

В Украине планируют сделать тахографы обязательными для грузового и пассажирского транспорта и четко урегулировать нормы отдыха водителей, включая максимальную продолжительность управления и минимальные перерывы. Отмечается, что эти правила могут приблизить украинское законодательство к европейским стандартам и создать более безопасные условия на дорогах.

Об этом говорится в законопроекте №14280 "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте". Значительное внимание в документе уделяется техническому оснащению.

Все транспортные средства массой более 3,5 тонны или те, что перевозят более девяти человек, должны будут иметь цифровые или умные тахографы. Устройства будут фиксировать время управления, перерывы, периоды отдыха и другие важные параметры работы водителя. Полученные данные будут иметь официальный статус и использоваться при контроле режимов труда, проверках, расследовании ДТП и привлечении к ответственности в случае нарушений. Автомобиль без рабочего тахографа нельзя будет эксплуатировать – это станет прямым запретом.

Отдельный блок норм регулирует продолжительность управления транспортным средством. Стандартный ежедневный период работы не должен превышать девяти часов, но дважды в неделю допускается его продление до десяти часов. Общее время управления в течение недели не может превышать 56 часов, а за две недели подряд 90 часов. После каждых четырех с половиной часов непрерывной езды водитель обязан сделать по крайней мере 45 минут перерыва. Его можно разделить на два отрезка по 15 и 30 минут, но водитель в это время не должен выполнять никакой работы, связанной с перевозкой.

Также законопроект уточняет правила ежедневного и еженедельного отдыха. Каждые 24 часа водитель должен получить ежедневный период отдыха. Среди них регулярный, который длится не менее 11 часов подряд, или комбинированный по 3 часа и 9 часов, которые вместе дают 12. Сокращенный отдых продолжительностью от 9 до 11 часов можно применять не более трех раз между двумя полноценными недельными паузами. Еженедельный отдых должен составлять 45 часов или может быть сокращен до 24 часов с последующей компенсацией. При этом регулярный недельный отдых в кабине будет запрещен, что соответствует европейской практике.

Если транспортное средство обслуживает несколько водителей, нормы касаются каждого отдельно. Время, когда один из них находится в режиме ожидания, может засчитываться в его рабочее время, но только если он готов немедленно приступить к управлению. Такие правила направлены на упорядочение работы экипажей во время дальних рейсов и избежание ситуаций, когда периоды активности водителей маскируют под отдых.

