Украинских беженцев из Польши переманивает одна из более развитых стран ЕС: озвучена неожиданная статистика

Украинские беженцы покидают Польшу и переезжают в Германию. К концу июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, в то время как в Польше их было около 975 тысяч. Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более 350 тысяч. лиц, а в Германии – возросла более чем на 410 тыс.

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Как говорится в данных Миграционной платформы EWL, причина такой тенденции: наличие друзей и знакомых, более высокие заработки и социальные выплаты в Германии. Платформа вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета провела исследование "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев".

Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германии больше всего повлиял социальный фактор – наличие друзей изнакомых в Германии (43%). По мнению его авторов, это совпадает с предварительной тенденцией экономической миграции граждан Украины, гдерекомендации друзей были главным фактором выбора страны проживания с экономической целью. Важную роль сыграли и материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Пребывание беженцев в Польше длилось в среднем 4 месяца. Более половины беженцев из Украины (52%) приняли решение переехать из Польша в Германию в течение первых трех месяцев пребывания в Польше. Практически каждый третий респондент (32%) провел в Польше от 4 до 6 месяцев. Всвою очередь, средняя продолжительность пребывания опрошенных беженцев в Польше составляет 4 месяца.

Исследование показало, что наибольшая миграция украинских беженцев из Польша в Германию состоялась в третьем квартале 2022 года – это касалось 41% респондентов. Скорее всего, это было следствием распространение информации о том, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины могут получить ту же помощь, которую получают граждане Германии (помощь по безработице или социальному обеспечению).

"После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых ичасто обязательные языковые и профессиональные курсы для этих граждан Украины. В то же время страна использует высокий уровень профессиональной квалификации украинских граждан. Эти действия в сочетании с острой нехваткой рабочей силы немецком рынке указывают на вероятность дальнейшего усиления этого миграционного тренда", – комментирует результаты исследования Анджей Коркус, глава правления Миграционной платформы EWL.

Только 13% респондентов думают о возвращении из Германии в Польшу, а втрое больше (38%) не планируют возвращаться. Однако интересным с точки зрения будущего польского рынка труда является тот факт, что почти половина (49%) беженцев, выехавших из Польши в Германию, все еще указывают на нерешительность в контексте возможного возвращения в Польшу.

Были опрошены 400 совершеннолетних граждан Украины, приехавших в Польшу после начала полномвсштабной войны, а затем уехали в Германию.

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