Украинские работодатели срочно ищут этих работников: крупнейшие работодатели озвучили вакансии

В Украине наблюдается значительный дефицит кадров. В первую очередь не хватает рабочих, которые владеют рабочими специальностями.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Работников все еще критически не хватает, и это подтверждают абсолютно все опрошенные работодатели. Даже тем компаниям, которые активно внедряют новые технологии и оптимизируют процессы, все равно критически не хватает работников. Например, в "Укрпочте" открыто около 2000 вакансий. В первую очередь ищут производственный персонал: работников отделений, водителей, сортировщиков, грузчиков. "Также активно набираем специалистов по ИТ-разработке, учитывая значительное количество проектов по цифровизации, ИИ и т.д.", – говорят в компании.

Искусственный интеллект здесь уже ввели в работу бухгалтерии и бэк-офиса. Планы на этот год – внедрить ИИ в сортировке, логистике, HR и некоторых других направлениях.

В Сенс Банке говорят: "Наибольший спрос имеем на менеджеров по продажам банковских продуктов во всех сегментах. Это связано с амбициозными целями бизнеса по росту клиентской базы, расширению присутствия на рынке и повышению уровня сервиса".

В банке считают, что искусственный интеллект должен улучшить эффективность работы команды, а не заменить специалистов.

Роман Борисенко, руководитель дирекции по HR и корпоративному управлению ПриватБанка, рассказывает OBOZ.UA: "Прежде всего не хватает высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые необходимы ПриватБанку для применения современных технологий, реализации интересных и сложных ИТ-проектов".

"Привату" особенно сложно находить кандидатов в массовых профессиях (инкассаторы и работники сети отделений) в связи с недостаточным количеством кандидатов на рынке и высокой конкуренцией среди работодателей, особенно в таких городах, как Киев и Львов.

(инкассаторы и работники сети отделений) в связи с недостаточным количеством кандидатов на рынке и высокой конкуренцией среди работодателей, особенно в таких городах, как Киев и Львов. В ОККО добавляют: "Сейчас на рынке труда ощущается нехватка персонала практически по всем профилям. В частности, наиболее дефицитными являются направления инженерного сопровождения, аналитики данных, категорийного менеджмента, железнодорожной логистики и, как ни странно, обслуживания клиентов".

В частности, наиболее дефицитными являются направления инженерного сопровождения, аналитики данных, категорийного менеджмента, железнодорожной логистики и, как ни странно, обслуживания клиентов". В "Метинвесте" не хватает машинистов, помощников машинистов тепловозов, машинистов кранов, машини стов и помощников машинистов экскаватора, операторов поста управления, дробильщиков, разливщиков стали, дозировщиков и т.д.

стов и помощников машинистов экскаватора, операторов поста управления, дробильщиков, разливщиков стали, дозировщиков и т.д. В "Киевстар", где сейчас работают 4000 сотрудников, не планируют ни сокращать, ни расширять штат. Больше всего вакансий – в Департаменте розничного бизнеса.

"Также активно растет Департамент новых направлений бизнеса, который занимается развитием партнерских программ с Microsoft, Amazon, а также внедрением решений Big Data для корпоративных клиентов", – рассказали OBOZ.UA в "Киевстаре".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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