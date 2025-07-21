"Не хватает всех": почему на фоне дефицита кадров некоторые компании объявили об увольнении и кому легче всего найти работу

"Новая почта" вдохновилась действиями американского миллиардера Илона Маска, который ради "государственной эффективности" оставил без работы тысячи американцев и лишил финансирования ряд гуманитарных проектов. "Пока Илон Маск сдался и уходит из DOGE, мы только начинаем!" – заявил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк и начал увольнять.

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Эстафету подхватили в "Укрзализныце", где планируют сократить 500 работников – каждого пятого представителя административно-управленческого персонала. Однако без работы в Украине не останется никто – из-за глобального дефицита кадров в некоторых крупных компаниях дефицит кадров достигает 20%.

OBOZ.UA пообщался с крупнейшими украинскими работодателями и разобрался, грозят ли украинцам массовые увольнения и кого больше всего не хватает на рынке труда.

Что планируют работодатели: ответы крупнейших компаний

"Новая почта" планирует увольнять 10% сотрудников. Своему кредитору, Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), о намерении сократить 2900 работников компания сообщила еще в мае. Об этом говорится также на сайте ЕБРР.

Масштабная оптимизация происходит на фоне поиска новых сотрудников. Только на сайте work.ua размещено 730 вакансий от ООО "Новая почта". Увольняют офисных сотрудников, а ищут – в основном рабочих в отделения. Тех, кто будет "ближе к посылкам".

"Новой почте", как и десяткам опрошенных OBOZ.UA компаний, критически не хватает специалистов рабочих профессий. "В Украине наблюдается тенденция, что профессии, которые требуют ручного труда или непосредственного производства продукта, не пользуются большой популярностью. Они, к сожалению, не очень престижны", – объясняет Наталья Слинько, CEO в TalentMatch.

Годами в Украине усугублялся дисбаланс между тем, какое образование получают украинцы, и тем, в каких специалистах нуждается рынок труда.

"Не хватает специалистов практически всех категорий. Профессионалов своего дела практически не осталось совсем", – рассказывают OBOZ.UA в "АТБ". В компании в ответ на запрос сообщили: за прошлый год количество сотрудников увеличилось на 2010 человек и сейчас достигает рекордной для украинского продуктового ритейла отметки в 59 000. Никаких сокращений здесь не планируют.

Зато в "Укрпочте" (более 30 000 работников) в прошлом году количество рабочих мест уменьшилось ориентировочно на 10-12%, рассказывают представители почтового оператора. Это сокращение стало следствием автоматизации сортировочных линий. Если раньше сортировали 600 посылок в час, то после автоматизации эта цифра увеличилась до 4000-8000 посылок. Поэтому появилась возможность сократить часть работников.

"Несмотря на незначительное сокращение численности работников, "Укрпочта" существенно выросла: доход компании в последние годы системно увеличивается. В 2024 году "Укрпочта" получила 12,9 млрд грн дохода – это на 1,3 млрд грн, или 12,1%, больше показателей 2023 года. В 2023-м доход компании по сравнению с 2022-м также вырос на 12% и составил 11,6 млрд грн", – рассказывают OBOZ.UA в "Укрпочте".

На вопрос, планируют ли сокращать работников и в этом году, в "Укрпочте" ответили: "Рынок, как и "Укрпочта", динамично меняется. И "Укрпочта", соответственно, адаптирует свою работу". Также там отметили, что с ростом объемов увеличится количество курьеров, водителей и тому подобное. С другой стороны, цифровизация и искусственный интеллект (ИИ) заменят определенное количество работников административного аппарата и бэк-офиса.

В некоторых компаниях количество сотрудников сокращается из-за полномасштабной войны. В частности, сейчас в Группе "Метинвест" общее количество работников достигает 50 000. Но еще в прошлом году было 60 000. "Изменение количества работников в основном связано с приостановкой работы Покровской угольной группы в конце 2024 года", – объяснили в компании.

При этом на предприятиях "Метинвеста" сейчас открыто 4000 вакансий, а дефицит кадров уже находится на уровне 10-20%. Невозможность укомплектовать персонал в компании называют "самой большой проблемой".

"Наша самая большая проблема – это укомплектование персонала. В условиях войны должны обеспечить предприятия нужным количеством работников соответствующей квалификации для выполнения производственных планов. Сейчас дефицит кадров в компании составляет 10-20% от общего количества персонала", – говорят в компании.

В ОККО рассказали, что за прошлый год количество сотрудников возросло на 34 человека (до 10 496 работников). В ПриватБанке – количество "активного" персонала (без тех, кто находится в декрете и т.д.) с января 2024-го до июня 2025-го выросло с 16 900 до 20 500 работников. В Сенс Банке за прошлый год штат расширился на 134 человека, а общее количество работников по состоянию на июль 2025-го составляет 3919 человек.

Ни одна из упомянутых компаний не сообщила о намерениях сокращать количество работников.

Однако опыт "Новой почты" вдохновил "Укрзализныцю". Там заявили о планах сократить 25% административно-управленческого персонала до конца 2025 года. Это примерно 500 человек, работа которых, как говорят в компании, стала "менее важной из-за цифровизации".

Кого ищут работодатели

Работников все еще критически не хватает, и это подтверждают абсолютно все опрошенные OBOZ.UA работодатели. Даже тем компаниям, которые активно внедряют новые технологии и оптимизируют процессы, все равно критически не хватает работников. Например, в "Укрпочте" открыто около 2000 вакансий. В первую очередь ищут производственный персонал: работников отделений, водителей, сортировщиков, грузчиков. "Также активно набираем специалистов по ИТ-разработке, учитывая значительное количество проектов по цифровизации, ИИ и т.д.", – говорят в компании.

Искусственный интеллект здесь уже внедрили в работу бухгалтерии и бэк-офиса. Планы на этот год – внедрить ИИ в сортировке, логистике, HR и некоторых других направлениях.

В Сенс Банке говорят: "Наибольший спрос сейчас имеем на менеджеров по продажам банковских продуктов во всех сегментах. Это связано с амбициозными целями бизнеса по росту клиентской базы, расширению присутствия на рынке и повышению уровня сервиса".

В банке считают, что искусственный интеллект должен улучшить эффективность работы команды, а не заменить специалистов.

Роман Борисенко, руководитель дирекции по HR и корпоративному управлению ПриватБанка, рассказывает OBOZ.UA: "В первую очередь не хватает высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые необходимы ПриватБанку для применения современных технологий, реализации интересных и сложных ИТ-проектов".

"Привату" особенно сложно находить кандидатов в массовых профессиях (инкассаторы и работники сети отделений) в связи с недостаточным количеством кандидатов на рынке и высокой конкуренцией среди работодателей, особенно в таких городах, как Киев и Львов.

(инкассаторы и работники сети отделений) в связи с недостаточным количеством кандидатов на рынке и высокой конкуренцией среди работодателей, особенно в таких городах, как Киев и Львов. В ОККО добавляют: "Сейчас на рынке труда ощущается нехватка персонала практически по всем профилям. В частности, самыми дефицитными являются направления инженерного сопровождения, аналитики данных, категорийного менеджмента, железнодорожной логистики и, как ни странно, обслуживания клиентов".

В частности, самыми дефицитными являются направления инженерного сопровождения, аналитики данных, категорийного менеджмента, железнодорожной логистики и, как ни странно, обслуживания клиентов". В "Метинвесте" не хватает машинистов, помощников машинистов тепловозов, машинистов кранов, машинистов и помощников машинистов экскаватора, операторов поста управления, дробильщиков, разливщиков стали, дозировщиков и т.д.

и помощников машинистов экскаватора, операторов поста управления, дробильщиков, разливщиков стали, дозировщиков и т.д. В "Киевстар", где сейчас работают 4000 сотрудников, не планируют ни сокращать, ни расширять штат. Больше всего вакансий – в Департаменте розничного бизнеса.

"Также активно растет Департамент новых направлений бизнеса, который занимается развитием партнерских программ с Microsoft, Amazon, а также внедрением решений Big Data для корпоративных клиентов", – рассказали OBOZ.UA в "Киевстаре".

Дефицит кадров – ключевая проблема украинской экономики. Ситуация после окончания полномасштабной войны только ухудшится. Работодателям придется активнее привлекать пенсионеров, переобучать персонал и оптимизировать свои процессы.