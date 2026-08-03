Украинские обменники заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
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За выходные в украинских обменниках заметно снизили курс наличного доллара. В полдень понедельника 3 августа 2026 года они выставили его на среднем уровне 44,31/44,84 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 13 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 31 июля.
Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличного доллара определили в средние 44,48/44,95 грн (покупка/продажа). Это:
- на 1 коп. выше в покупке;
- на 1 коп. ниже в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,85-45,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 44,85 грн;
- Сенс Банк – 44,95 грн;
- ПУМБ – 45,1 грн;
- Райффайзен Банк – 44,93 грн;
- Универсал Банк – 44,9 грн;
- Укрсиббанк – 44,95 грн;
- А-банк – 45 грн;
- Правекс Банк – 44,95 грн;
- Юнекс Банк – 44,93 грн.
Покупают же они ее по 44,25-44,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 44,25 грн;
- Сенс Банк – 44,6 грн;
- ПУМБ – 44,5 грн;
- Райффайзен Банк – 44,5 грн;
- Универсал Банк – 44,4 грн;
- Укрсиббанк – 44,4 грн;
- А-банк – 44,4 грн;
- Правекс Банк – 44,5 грн;
- Юнекс Банк – 44,3 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в Украине на неделю
В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 9 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,8-45 грн. Таким образом, и в обменниках, и ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
В целом же, отметил банкир, в начале августа валютный рынок может стать более активным, чем на протяжении большей части июля. Причиной же, по его словам, будет не один отдельный фактор, а сочетание нескольких процессов:
- нестабильность мировых цен на нефть;
- начало подготовки бизнеса к зиме;
- сохранение высоких военных рисков;
- чувствительность населения к инфляционным сигналам/рискам из-за роста стоимости топлива.
"Однако такую активность не стоит расценивать как "прорицательницу" дестабилизации и хаотического изменения курсов. Рынок только изменит скорость, сохранив общую прогнозируемость", – рассказал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 749 трлн грн. Что на 48,6 млрд грн больше, чем было в июне. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,156 трлн грн.
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