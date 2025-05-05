Украинские обменники существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских обменниках ощутимо изменили курс доллара. В полдень понедельника, 5 мая они определили его в средние 40,75/41,55 грн (покупка/продажа), что сразу на 22 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 2 мая.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и ранее, наличный доллар здесь стоит средние 41,3/41,9 грн (покупка/продажа).

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,77-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,77 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 41,95 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,45. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,51 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (5-11 мая) курс доллара в банках и обменниках будет находится в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – рост в и покупке, и в продаже.

В целом же, отметил баникр, ситуация на валютном рынке будет оставаться "весьма обнадеживающей". Ведь:

С одной стороны курсовые колебания будут происходить без сюрпризов.

С другой – на рынке спрос и предложение будут уравновешены через период осуществления необходимых налоговых уплат.

"Неделя будет достаточно спокойной, уравновешенной. Сейчас экономические факторы способствуют тому, чтобы курсовые показатели не "безумствовали", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В экспертной среде считают, что в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. Вместе с тем, на понедельник 5 мая же Нацбанк обновил его до 41,71 грн.

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