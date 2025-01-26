Украинские обменники приготовились существенно менять курс доллара: каким будет после 1 февраля

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. В то же время вечером 25 января обменники покупают доллары в среднем по 41,75 грн, а продают по 42,17 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в банках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника их курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 42,2-43,2 грн. Вечером же 25 января они определили его в средние 41,8/42,4 грн (покупка/продажа).

"Вряд ли в последние дни января на валютном рынке произойдет что-то неожиданное или неожиданное. Месяц был достаточно интенсивным, однако похоже, что пик активности пойдет на убыль. Это может проявиться в понижении спроса на валюту и в согласовании с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил: в целом, ситуация на валютном рынке будет оставаться без изменений. Ведь:

Благодаря валютным НБУ интервенциям удастся сбалансировать спрос и предложение.

Ведущая роль на рынке останется за межбанком, на основе курсов которого будут формировать ценники банки и обменники.

Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться "в пределах нормы" – до 0,5 грн.

Периоды роста курсов будут чередоваться с периодами их снижения.

"На следующей неделе общая ситуация на рынке в своих системных выразителях останется более или менее устойчивой. На мой взгляд, Нацбанк убедил всех игроков рынка, что у него достаточно возможности держать ситуацию, не допуская "нездорового" нагнетания. Поэтому в ближайшие недели мы точно не увидим ничего угрожающего", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя. НБУ обновил официальный курс доллара на 20 января до 42,13 грн, что на 4 коп. ниже текущего.

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