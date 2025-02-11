Украинские обменники приготовились ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать

В обменниках Украины ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 14 февраля) тот будет находиться в пределах от 41,3 до 41,9 грн. Вечером же 11 февраля они определили курс в средние 41,49/41,79 грн (покупка/продажа). Т.е. ожидается удешевление валюты в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его прогнозу, в банках же стоимость американской валюты будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Вечером же 11 февраля они выставили ее на среднем уровне 41,4/41,95 грн (покупка/продажа). Таким образом, в них также ожидается снижение курса покупке и рост в продаже.

В целом же, отметил аналитик, украинцы продолжат покупать валюту больше, чем сдавать. При этом, подчеркнул он, активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты и на валютные депозиты "заставляет затем банки откупать ее на собственную валютную позицию на межбанке". Что создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

Также, по его словам, значительное влияние на валютный рынок будет оказывать приближающийся период налоговых платежей у бизнеса. Дело в том, отмечается, что средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими потрачены. При этом на рынке наблюдается определенный спад покупательской активности населения.

"Это означает, что особого запаса свободной гривневой ликвидности бизнес в виде остатков торговой выручки сейчас нет. В текущей ситуации это является положительным фактором для нацвалюты, поскольку уменьшает давление на курс на межбанке", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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