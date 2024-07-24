Украинские обменники ощутимо переписали курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. Так, в полдень 24 июля они определили его стоимость в средние 41,13/41,76 грн (покупка/продажа). Что сразу на 20 коп. дешевле в покупке, и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подешевел наличный доллар и в банках – однако не так сильно. В полдень 24 июля они выставили курс на среднем уровне 41,2/41,75 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. дешевле в покупке;

на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,55-41,3 грн грн. Так:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Сбербанк – 41,3 грн;

Укрэксимбанк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Универсал Банк – 40,55 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,65-41,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Ощадбанк – 41,9 грн;

Укрэксимбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

OTP Bank – 41,7 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, на фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга, в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара – тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать, резона нет.

"Решение об отсрочке (реструктуризации) по уплате части внешнего долга Украины крайне важно для экономики страны, ведь фактически высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам и страна избегает дефолта. В условиях войны экономический кризис крайне нежелателен и деструктивен", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: не исключено, что международная помощь направлена ​​на то, чтобы Украина имела возможность удержать экономику и заложить основы для ее развития и реформ.А "реструктуризация будет способствовать этому".

"В то же время, валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации. Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д. Кроме того, эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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