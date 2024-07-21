Украинские обменники ощутимо переписали курс: что происходит с долларом
В украинских обменниках заметно изменили курс доллара – прежде всего, в покупке. Утром 21 июля там определили его стоимость в средние 41,25/41,95 грн (покупка/продажа), что на 21 коп. дешевле в покупке, но на 3 коп. дороже в продаже, чем вечером предыдущего дня.
В банках же изменения менее заметны. Они определил стоимость наличной американской валюты в средние 41,35/41,9 грн (покупка/продажа). Что:
- на 5 коп. дешевле в покупке, чем вечером 20 июля;
- осталось на том же уровне в продаже.
В целом крупные учреждения покупают валюту по 41,1-41,5 грн. В частности:
- Приватбанк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,3 грн;
- Укрсиббанк – 41,2 грн.
Продают же они ее по 41,7-41,99 грн. Так:
- Приватбанк – 41,7 грн;
- ПУМБ – 41,99 грн;
- Скнс Банк – 41,95 грн;
- Укрсиббанк – 41,9 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В Украине готовятся менять курс доллара с понедельника
В то же время, на новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 22 по 28 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн.
Как рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.
"В последнюю неделю июля валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов. В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров – вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста. В то же время, такие изменения будут медленными с незначительными периодами роста и снижения. Другими словами: на рынке наступит новый этап, обусловленный ростом инфляции, и он будет полностью совпадать с макропрогнозами чиновников", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!