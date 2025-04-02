Украинские обменники не стали удерживать стоимость доллара: курс существенно переписали
Украинские обменники ощутимо снизили курс доллара. В полдень 2 апреля они определили его в средние 40,82/41,34 грн (покупка/продажа), что сразу на 25 коп. ниже в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.
Подешевел наличный доллар и в банках. Там его курс выставили на среднем уровне 41/41,7 грн (покупка/продажа). Это:
- на 10 коп. ниже в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,48-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,48 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Райффайзен Банк – 41,45 грн;
- Універсал Банк – 41,55 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,6 грн;
- Кредобанк – 41,49 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- абанк – 41,7 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покупают же они ее по 40,55-41,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,88 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Райффайзен Банк – 41 грн;
- Універсал Банк – 40,55 грн;
- Сенс Банк – 41,15 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 грн;
- Кредобанк – 41,11 грн;
- Таскомбанк – 41 грн;
- абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Украина "отказалась" от многих валют
Тем временем, с 31 марта Нацбанк больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют. Это:
- Бразильский реал.
- Армянский драм.
- Доминиканское песо.
- Иракский динар.
- Иранский риал.
- Ливийский динар.
- Марокканский дирхам.
- Новый тайваньский доллар.
- Пакистанская рупия.
- Туркменский новый манат.
- Узбекский сум.
В целом же, отмечается, в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ). А сам он будет состоять из валют стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной. Этот список будет корректироваться раз в три года – на основании актуальных статистических данных по товарообороту.
"Потребность в обновлении подходов обусловлена значительным ростом уровня автоматизации расчетов. Что снизило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют", – объяснили суть изменений в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: в ближайшие дни в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей рабочей недели (4 апреля) в банках он будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. В обменниках – от 41,2 до 41,85 грн.
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