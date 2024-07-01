Украинские обменники не стали удерживать курс: сколько стоит доллар после выходных

За выходные в украинских обменниках подорожал доллар. В полдень понедельника 1 июля они выставили его курс на среднем уровне 40,34/40,86 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем вечером пятницы 28 июня.

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А вот в банках изменений не произошло. В полдень 1 июля они определили стоимсоть наличного доллара в средние 40,4/40,85 грн (покупка/продажа). Что соответствует показателю вечера 28 июня.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39,7-40,4 грн. Так:

ПриватБанк – 40,25 грн;

Укрэксимбанк – 40,25 грн;

ПУМБ – 40,4 грн;

Сенс Банк – 40,4 грн;

Укрсиббанк – 40,25 грн;

Универсал Банк – 39,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,25 грн.

Продают же они ее по 40,79-40,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,85 грн;

ПУМБ – 40,9 грн;

Сенс Банк – 40,9 грн;

Укрсиббанк – 40,85 грн;

Универсал Банк – 40,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,79 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в начале июля

В целом же, на новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 1 по 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными," – сообщил он.

В целом же, подчеркнул Лесовой, ситуация на валютном рынке "будет более-менее успокоенной". Дело в том, что, объяснил он, у Нацбанка есть достаточно механизмов для:

преодоления разрыва между предложением и спросом;

установления равновесия на валютном рынке, "что мгновенно отразится на курсовых показателях".

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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