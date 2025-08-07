Украинские банки принимают доллары по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
Украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень 7 июля они определили его в средние 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,68-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,75 грн;
- Райффайзен Банк – 41,68 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Сенс Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,83 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,9 грн.
Покупают же они ее по 41,15-41,36 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,15 грн;
- Райффайзен Банк – 41,36 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,3 грн;
- Прокредит Банк – 41,35 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,03/41,6 грн (покупка/продажа). Это:
- на 1 коп. ниже в покупке;
- на 3 коп. в продаже.
Сколько долларов обменивают украинцы
В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.
Соответственно, сами суммы небольшие – от 100 до 300 долларов за раз. При этом, отмечается, 500 долларов и больше украинцы обменивают значительно реже.
Впрочем, признал он, статистика по этому вопросу достаточно условная – ведь есть еще фактор сезонности. А потому какую-то глобальную тенденцию из такого обмена вывести крайне трудно.
"Есть определенная традиция. Но это не правило, не догма", – резюмировал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, также, по словам Лесового, до конца текущей недели в украинских банках и обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!