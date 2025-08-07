Украинские банки принимают доллары по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень 7 июля они определили его в средние 41,3/41,85 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,68-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,68 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,83 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,36 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,36 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,03/41,6 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже.

Сколько долларов обменивают украинцы

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

Соответственно, сами суммы небольшие – от 100 до 300 долларов за раз. При этом, отмечается, 500 долларов и больше украинцы обменивают значительно реже.

Впрочем, признал он, статистика по этому вопросу достаточно условная – ведь есть еще фактор сезонности. А потому какую-то глобальную тенденцию из такого обмена вывести крайне трудно.

"Есть определенная традиция. Но это не правило, не догма", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также, по словам Лесового, до конца текущей недели в украинских банках и обменниках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, прогнозируется, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн.

