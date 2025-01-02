Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

В украинских банках снизился наличный курс доллара – однако только в покупке. В полдень 2 января они определили его в средние 41,85/42,45 грн (покупка/продажа), что на на 10 коп. ниже в покупке, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в продаже.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 42,29-42,8 грн. Так:

ПриватБанк – 42,4 грн;

Ощадбанк – 42,45 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,35 грн;

Сенс Банк – 42,45 грн;

Укрсиббанк – 42,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,29 грн.

Покупают же они ее по 41,65-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,8 грн;

Ощадбанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же определили курс доллара в средние 41,85/42,44 грн (покупка/продажа).

Каким будет курс доллара в ближайшие дни

В то же время в банковском секторе прогнозируют, что до конца текущей недели (5 января) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн.Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

Стоимость доллара в обменниках, по ожиданиям, будет находиться в тех же пределах – 41,9-42,2 грн. Соответственно, в обменных пунктах также прогнозируется рост курса в покупке и снижение в продаже.

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет "держаться" на занятых позициях по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят изменчивой курсовой стабильности", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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