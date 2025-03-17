Украинские банки переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень понедельника 17 марта они определили его в средние 41,25/41,78 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 14 марта.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,65-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк– 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Кредобанк – 41,69 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 41,09-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,09 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Кредобанк – 41,26 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

А вот в обменниках курс доллара повысили – однако только в продаже. Там его определили в средние 41,13/41,55 грн (покупка/продажа). Что:

на 2 коп. выше в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

Обменники готовятся существенно менять курс доллара

На текущей неделе (17-23 марта) в украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. Ожидается, что стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

"Резких колебаний курса ждать не стоит. Валютный рынок остается под контролем, а все его изменения будут прогнозируемыми и минимальными", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: благодаря "грамотной монетарной политике Нацбанка", направленной на торможение роста цен и увеличение веса гривни, на валютном рынке "также будут наблюдаться связанные с этим позитивные тенденции". Более того, в случае необходимости НБУ может "приложить все усилия, чтобы держать рынок в стабильном состоянии".

Как сообщал OBOZ.UA, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1000 долларов.

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