Украинские обменники готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (17-23 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 15 марта обменные пункты покупают доллар по среднему курсу 41,14 грн, а продают по 41,63 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется и в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

В то же время, вечером 15 марта банки покупают доллар в среднем по 41,3 грн. А продают по 41,85 грн.

"Резких колебаний курса ждать не стоит. Валютный рынок остается под контролем, а все его изменения будут прогнозируемыми и минимальными", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: благодаря "грамотной монетарной политике Нацбанка", направленной на торможение роста цен и увеличение веса гривни, на валютном рынке "также будут наблюдаться связанные с этим позитивные тенденции". Более того, в случае необходимости НБУ может "приложить все усилия, чтобы держать рынок в стабильном состоянии".

"Геополитические события, в частности диалог между Киевом и Вашингтоном по поводу стратегического партнерства, вопросы условий завершения войны будут оставаться более пищей для сенсационных заголовков на страницах изданий, и скорее всего не будут оказывать существенного влияния в частности на курс. Главным фактором возможных изменений по-прежнему будет баланс спроса и предложения. Поэтому вряд ли возникнет ажиотаж или паника", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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