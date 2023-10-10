Украинские банки не стали удерживать курс доллара: как изменилась стоимость валюты за сутки

В украинских банках подешевел наличный доллар. Утром 10 октября они выставили его курс на среднем уровне 37,6/38,2 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. – в продаже.

Среди крупных учреждений дороже всего покупает американскую валюту ПУМБ – по 37,8 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 36,6 грн. У остальных курс в покупке находится на уровне 37-37,7 грн.

Продает доллар по самому высокому курсу Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. По самому низкому – ПриватБанк, 37,8 грн. Остальные – в рамках 37,9-38,3 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

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Нацбанк же на 10 октября определил стоимость американской валюты в 36,55 грн. Что:

на 3 коп. дешевле курс 9 октября;

на 9 коп. нижче, чем было 8 октября.

На черном рынке доллар также подешевел. Там его средний курс составляет 38/38,15 грн (покупка/продажа), что:

на 13 коп. дешевле в покупке, чем 9 октября;

на 10 коп. – в продаже.

Что будет с курсом до конца недели

В то же время, украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара на текущей неделе (9-15 октября). Дело в том, что, по ожиданиям, рынок "отойдет" от отмены фиксированного курса и ситуация станет более адекватной и прогнозируемой.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, рост курсов на прошлой неделе "стал в определенной степени следствием межбанковских изменений и "игрой" на рынке обменных пунктов. Т.е., был больше вызван эмоциональной составляющей, чем рыночной.

"Однако уже через несколько дней рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой. Наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства, а разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ же уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, будут жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

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