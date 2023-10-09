В банках определились по доллару: чего ожидать украинцам до конца недели

Украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара на текущей неделе (9-15 октября). Дело в том, что, по ожиданиям, рынок "отойдет" от отмены фиксированного курса и ситуация станет более адекватной и прогнозируемой.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что рост курсов на прошлой неделе:

"стал в определенной степени следствием межбанковских изменений и "игрой" на рынке обменных пунктов;

было больше вызван эмоциональной составляющей, чем рыночной.

"Однако уже через несколько дней рынок ожидает, что ситуация будет более или менее адекватной и прогнозируемой. Наличный курс будет опираться на объективные экономические обстоятельства, а разница между безналичным и наличным курсами еще больше сократится и не превысит 1%", – сказал банкир.

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Каким будет официальный курс доллара 10 октября

Нацбанк же на 10 октября определил стоимость американской валюты в 36,55 грн. Что:

на 3 коп. дешевле курс 9 октября;

на 9 коп. нижче, чем было 8 октября.

При этом в регуляторе уверяют, что несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, за выходные в украинских обменниках курс доллара вырос. В полдень 9 октября он составлял 38,13/38,25 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. дороже в покупке, чем утром 6 октября (прошлая пятница), и на 5 коп. – в продаже.

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