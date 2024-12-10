Украинские банки готовы менять курс доллара: сколько будет стоить валюта в ближайшие дни

До конца текущей недели (15 декабря) в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 10 декабря ноября крупные учреждения покупают доллар в среднем по 41,35 грн, а продают по 41,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. По прогнозу банковского сектора, курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,5-42 грн. Вечером же 10 декабря там:

покупают валюту в среднем по 41,45 грн;

продают – по 41,9 грн.

"На валютном рынке будет сохраняться переменная стабильность. Даже несмотря на возможные энергосложности, ситуацию на фронте", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Дело в том, объяснил он, что режим управляемой гибкости защищает рынок от непредсказуемых курсовых изменений. А кроме того, девальвация – умеренная, а это "может направить уровень инфляции".

Вместе с тем, отметил банкир, на наличном рынке ожидается баланс между спросом и предложением. По его словам, это произойдет благодаря большему количеству граждан, которые для подготовки к зимним праздникам решат избавиться от части валютных сбережений.

Чего ожидать от курса в 2025 году

В то же время, неправительственные финансовые эксперты считают, что в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений. По мнению аналитиков, ситуация будет стабильной.

В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

Дело в том, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, что Нацбанк будет располагать всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы контролировать валютный рынок. Ведь международные партнеры пообещали достаточно большие объемы финансовой помощи – "почти 40 млрд долларов".

"В конечном итоге эти средства придут на счета Национального банка и пополнят резервы. Нацбанк сможет их в полной мере использовать, чтобы держать валютный рынок достаточно стабильным и не допускать каких-либо изменений обменного курса", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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