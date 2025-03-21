Украинские банки готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках прогнозируется ощутимое изменение курса наличного доллара. По ожиданиям, на следующей неделе (24-30 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 21 марта банки покупают доллар по среднему курсу 41,25 грн, а продают по 41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

В то же время, вечером 21 марта обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,17 грн. А продают по 41,68 грн.

В целом же, отметил он, валютный рынок демонстрирует стабильность, и в ближайшее время ситуация вряд ли существенно изменится. Причинами же этого, по его словам, являются:

четкая политика Национального банка;

общие тенденции на мировых рынках;

активная продажа валюты аграриями в преддверии посевной.

"Главный предохранитель резким курсовым скачкам – это режим "управляемой гибкости", который НБУ активно использует для поддержания баланса спроса и предложения, помогающего избегать значительных валютных колебаний. Также свою роль играют мартовские монетарные мероприятия – повышение учетной ставки до 15,5% усиливает позицию гривны и сдерживает потребительские цены", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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