Украинец подал в Россию иск на 999 квадриллионов гривен: почему суды отказывают в возмещении ущерба от войны

Гражданин Украины подал в Россию в суд с требованием возместить ему 999 квадриллионов гривен за ущерб, причиненный в результате ограничения его прав вследствие полномасштабной агрессии. Но из-за необоснованности требований и отсутствия доказательств, подтверждающих именно такую стоимость нанесенного ущерба, иск был отклонен. Именно такой нереалистичный подход и одной из основных причин, почему ущерб от войны остается невозмещенным.

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Об этом сообщили в Опендатаботе. Отмечается, что сумма, требовавшаяся истцом, значительно превышает совокупную стоимость всех других согласованных требований к РФ (913 млрд грн). Даже второй самый отклоненный иск составил 61,9 млн грн.

Решение об особом иске было принято еще в марте 2023 года Хмельницким горрайонным судом. "Истец не доказал причинения ему ответчиками морального вреда по этому поводу", – постановил судья Карплюк.

За все время полномасштабной агрессии РФ против Украины в отношении страны-агрессора вынесли 1482 судебных решений. Причем украинцы из года в год обращаются в суд за компенсацией все чаще:

2022 год – 52;

– 52; 2023 год – 405;

– 405; 2024 год – 812;

– 812; с начала 2025 года – 213.

Отмечается, что бизнес преимущественно выигрывает такие иски. Наибольшими же суммами присужденного возмещения были:

физическому лицу – 328 млн грн (иск жителя Харькова);

бизнеса – 180 млрд грн.

Наибольшей проблемой в этом контексте является отсутствие реальной возможности привлечь РФ к ответственности.

"Россия вряд ли признает и выполнит такие решения добровольно. Другие государства, вероятнее всего, будут отказывать в их принудительном исполнении, ссылаясь на юрисдикционные иммунитеты. А в Украине отсутствует достаточное количество российского имущества, которое могло бы быть использовано для реального выполнения таких решений", – утверждает директор Центра Дни.

Он констатирует, что выполнение таких решений в реальности маловероятно, и это "составляет риск не только для индивидуальных ожиданий истцов, но и для доверия общества к судебной системе в целом". Поэтому необходимо найти пути урегулирования этого вопроса и через законодательные изменения и через взаимодействие между судебной и исполнительной властью. Поэтому некоторые бизнесы обращаются в международные суды.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в этом же месяце суд Парижа постановил, что Россия должна компенсировать Украине 5 млрд долларов ущерба, нанесенного в результате незаконной экспроприации активов группы "Нафтогаз" после оккупации Крыма в 2014 году. Учитывая это, РФ может потерять имущество во Франции на 120 млн евро.

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