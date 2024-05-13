"Тройная проблема": страны G7 озаботились коррупцией в Украине, озвучены опасные последствия

Страны "Большой семерки" (G7: США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) озаботились проблемой коррупции в Украине, которая уже несет три серьезных риска для нашей страны. Вопрос украинской коррупции стал одной из ключевых тем, которые обсуждались на двухдневной встрече министров юстиции G7 9-10 мая.

При этом министр юстиции Германии Марко Бушманн напрямую назвал коррупцию "тройной проблемой Украины", передаетTagesschau. Так:

во-первых, считает Бушманн, каждый евро, который "утекает" через коррупционные схемы вместо финансирования ВСУ, ослабляет Украину в условиях борьбы с российской агрессией;

ослабляет Украину в условиях борьбы с российской агрессией; во-вторых, "борьба с высоким уровнем коррупции" – необходимый шаг Украины на ее пути к членству в ЕС , заявил Бушманн;

, заявил Бушманн; в-третьих, коррупция может нанести ущерб послевоенному будущему Украины, уверен он.

"Вопрос коррупции – это тройная проблема для Украины... Если Украина хочет идти по пути членства (в Европейском Союзе. – Ред.), она должна бороться с высоким уровнем коррупции", – сказал Бушманн в первый день встречи в Венеции.

Он подчеркнул, что для восстановления страны потребуется иностранная помощь. Но потенциальные страны-доноры не захотят помогать, если будут знать, что значительная часть помощи будет съедаться коррупцией.

Аналогичной точки зрения, по данным немецких СМИ, придерживаются и представители США. Так, в Вашингтоне полагают, что в Украине могут сделать больше для борьбы с коррупцией. Для этого США давно ведут диалоги с украинским руководством.

В целом двухдневная встреча министров стран G7 была посвящена борьбе с коррупцией, ситуации в Украине и совместным усилиям по преодолению организованной преступности. Что касается Украины, то обсуждались:

укрепление демократических институтов Украины;

предотвращение любых форм незаконного использования денег, предназначенных для восстановления Украины.

"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке судебного преследования для обеспечения ответственности за международные преступления, совершенные в Украине", – говорится в итоговой декларации G7 в разделе, посвященном Украине. G7 приветствовала "важный прогресс Украины" в проведении реформ в области верховенства права и в борьбе с коррупцией, реализованный путем создания Целевой группы по борьбе с коррупцией в Украине еще в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом по итогам прошлого года Украина улучшила позиции в мировом рейтинге коррупции Transparency International. В обновленном Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) Украина поднялась на 14 мест – со 116-го на 104-е. Всего в рейтинге 180 стран, т.е. из второй половины списка Украина так и не вышла.

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