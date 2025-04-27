Украине на восстановление нужна фантастическая сумма: какая и на что пойдут эти деньги

Восстановление Украины после войны, по оценкам экспертов, может обойтись более чем в 530 миллиардов долларов, и для этого предстоит масштабная реконструкция жилого фонда, школ, больниц, энергетических объектов и транспортной инфраструктуры. Кроме того, важнейшими задачами станут развитие оборонной промышленности, укрепление границ и углубление интеграции с Европейским Союзом (ЕС).

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Об этом пишет издание The Times. На фоне возможного переговорного процесса по прекращению боевых действий и заключению мира вопрос обновления становится все более актуальным.

Авторы публикации подчеркивают, что даже в случае отсутствия формальных гарантий безопасности для Украины, Запад будет вынужден компенсировать это реальными действиями – масштабной помощью в восстановлении. Издание подчеркивает, что символической поддержки будет недостаточно: нужны конкретные шаги, финансовые вливания и долгосрочная стратегия развития Украины. Ведь страна понесла масштабные разрушения и потери, которые невозможно быстро преодолеть без участия международного сообщества.

По данным международных организаций, война разрушила или серьезно повредила около 13% жилищного фонда Украины. Кроме того, многочисленные человеческие жертвы, вынужденная миграция миллионов украинцев за границу, экономический ущерб и разрушенная инфраструктура создают огромные вызовы для послевоенного восстановления. Основными направлениями восстановления станут:

реконструкция инфраструктуры – восстановление зданий, школ, больниц, энергетических и транспортных систем;

– восстановление зданий, школ, больниц, энергетических и транспортных систем; развитие оборонной промышленности – модернизация армии, усиление защиты новых границ; строительство минных полей и линий обороны;

– модернизация армии, усиление защиты новых границ; строительство минных полей и линий обороны; интеграция в ЕС – обеспечение политической стабильности и безопасности посредством потенциального членства в Европейском Союзе.

Особое внимание авторы уделили вопросу финансирования будущего восстановления. Одним из главных источников может стать использование замороженных российских активов, сумма которых оценивается примерно в 225 млрд фунтов стерлингов.

Хотя Москва категорически выступает против такого решения, европейские дипломаты убеждены, что на практике Россия примирится с потерей этих средств. "Москва будет показушно плеваться и кричать, но на деле она примет это как способ выплаты репараций из денег, которые она все равно не получит назад", – отметил один из дипломатов. Британские и немецкие компании, в том числе такие гиганты, как BAE Systems и Rheinmetall, уже сейчас рассматривают возможности участия в проектах, связанных с развитием оборонной промышленности Украины.

Их активность свидетельствует о серьезности намерений Запада помочь Киеву не только в восстановлении, но и укреплении его обороноспособности. В то же время, перспектива вступления Украины в Европейский Союз дает дополнительную надежду на то, что послевоенная страна получит не только финансовые ресурсы, но и необходимые политические и гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч безработных украинцев уже нашли работу в Армии восстановления с начала 2025 года. Их привлекают к проектам в большинстве регионов страны, за свой труд они получают до 12 тыс. гривен в месяц, а в целом сумма выплат в этом году достигла 423 млн. гривен.

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