Украинцев "зазывают" на общественно полезные работы: сколько за это платят

Десятки тысяч безработных украинцев уже нашли работу в "Армии восстановления" с начала 2025 года. Их привлекают к проектам в большинстве регионов страны, а за свой труд они получают до 12 тыс. гривен в месяц, в целом сумма выплат в этом году достигла 423 млн гривен.

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Как сообщили в Государственной службе занятости, всего в Украине было выдано 45 тысяч направлений для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они могут получать до 1,5 минимальной зарплаты за полный месяц работы.

Участники программы "Армия восстановления" выполняют широкий спектр задач. Чаще всего их привлекают к:

обеспечению жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказанию помощи маломобильным группам;

разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан;

вспомогательным работам для нужд ВСУ;

разбору завалов, восстановлению жилых домов, расчистке автомобильных и железнодорожных путей;

обустройству и укреплению блокпостов и фортификаций;

строительству защитных сооружений и укреплению дамб.

"Это возможность приобрести новые навыки, обрести опыт, адаптироваться к изменениям и заложить основу для дальнейшего профессионального развития. Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к разнообразным работам, но и получить новые знания и практический опыт, который будет полезен не только сейчас, но и в будущем", – отметили в службе занятости.

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины – каждый имеет собственный план, согласованный с военными администрациями. Наиболее активно в программе принимают участие (за все время):

Харьковская область – 38 тыс. направлений;

– 38 тыс. направлений; Донецкая область – 30 тыс. направлений;

– 30 тыс. направлений; Киевская область – 28 тыс. направлений.

Проект "Армия восстановления" действует с 1 октября 2022 года и имеет большое значение для Украины, поскольку позволяет восстанавливать жилищный фонд и инфраструктуру, что необходимо для стабильного функционирования населенных пунктов. Таким образом, несмотря на все еще тяжелую ситуацию, разрушенные города и социальные учреждения активно восстанавливаются. В то же время это облегчает адаптацию ВПЛ, предоставляя им временную занятость.

Также, как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом претенденты нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тыс. грн.

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