Украина запустила подаренную США газотурбинную мини-ТЭС: почему ее не могли включить 16 месяцев

Украина успешно подключила к сети газотурбинную мобильную электростанцию General Electric мощностью 28 МВт, которую США передали еще в феврале 2023 года, после задержек из-за отсутствия необходимых компонентов. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что станция уже функционирует и генерирует электроэнергию, что является важным шагом к энергетической независимости страны.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам. Электростанцию привезли в Украину еще в начале 2023 года.

Однако ее запуск состоялся только 16 месяцев спустя. Основной причиной задержки стало ожидание необходимых компонентов для полноценного функционирования установки.

10 мая 2023 г., когда в Украину прибыл инженер компании Tetra Tech, украинские специалисты обнаружили, что в поставке отсутствуют важные модули. Это обусловило значительную отсрочку запуска. Только в октябре 2023 г. состоялся тестовый запуск мобильной электростанции на площадке "Энергоатома".

Газотурбинная мобильная электростанция имеет мощность 28 МВт. Она способна обеспечивать электроэнергией значительное количество домохозяйств и предприятий, что очень важно в условиях постоянных вызовов для энергетической инфраструктуры страны.

Герман Галущенко подчеркнул важность этого события, отметив, что "там целый ряд аспектов с этой газотурбинной установкой был". В настоящее время электростанция успешно установлена, функционирует и генерирует электроэнергию. Министр также подчеркнул необходимость дополнительного оборудования для построения распределенной генерации, которая является ключевой для повышения энергетической безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновят перечень объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением, разделяя его на летний и зимний сезоны для оптимизации энергетических ресурсов. Это позволит учитывать сезонную специфику работы объектов и минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

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