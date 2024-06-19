Перечень объектов, не подлежащих обесточению, разделят по сезонам: как это будет работать

В Украине обновят перечень объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением, разделяя его на летний и зимний сезоны для оптимизации энергетических ресурсов. Это позволит учитывать сезонную специфику работы объектов и минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

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Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Общественного". Согласно заявлениям, процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением ведется в каждой области и должен завершиться до 1 июля.

Отмечается, что во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях – более сотни потребителей. "Логика процесса состоит в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других", – отметил Слободян.

Для более эффективного управления энергетическими ресурсами было предложено разделить перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением по сезонам – на летний и зимний. Это позволит учесть особенности работы разных объектов в разное время года.

В настоящее время в списке содержатся объекты, которые чрезвычайно важны во время отопительного периода, но летом не функционируют. Поэтому их целесообразно исключить из перечня на тёплый сезон и вернуть с наступлением холодов. Это связано с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть вовлечены в графики обесточений.

Практика разделения перечня объектов на летний и зимний сезоны уже применялась зимой 2022-2023 годов. "Такая практика достаточно эффективна для достижения социальной справедливости ", – объяснил Слободян. К примеру, в сети среднего напряжения 10 кВ осуществляется ручное переключение, что позволяет поддерживать надежность электроснабжения и минимизировать социальные последствия отключений.

Несмотря на достижения, остается немало технических вызовов. "К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения," – подчеркнул Слободян.

Глава Госэнергонадзора также напомнил, что российские войска нанесли серьезные разрушения объектам маневровой генерации, что повлекло за собой дефицит электроэнергии и потребность введения стабилизационных отключений. Для обеспечения надежности работы атомных электростанций продолжаются обязательные плановые ремонты на энергоблоках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ремонты блоков атомных электростанций в Украине проводятся в летний период, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы зимой и минимизации отключений электроэнергии.

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