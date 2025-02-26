"Это прецедент и ящик Пандоры": Зеленский отказался признавать "даже 10 центов" долга перед США в соглашении о ископаемых

Украина готова получать в будущем помощь от США в долг, но новое соглашение о критических минералах, которое предлагает администрация президента США Дональда Трампа, не должно включать возврат средств, который уже был предоставлен. Детальнее этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов США и Украины.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе общения со СМИ. Он подчеркнул, что выплата средств, которые США уже предоставили Украине, может привести к тому, что каждая страна, оказывавшая финансовую поддержку, потребует ее вернуть.

"Зараз ця угода – це перший рамковий крок і про фонд та гроші немає чого говорити, допоки немає договору про фонд. Немає чого говорити, до тих пір, поки не буде ратифікована наступна угода (друга, про фонд. – Ред.). Але це все (всі угоди. – Ред.) – про майбутнє. А борг – це про минуле. ... Я всім їм (представникам США. – Ред.) казав: якщо буде хоч 1 долар в цій угоді, то всі країни, які нам допомагали, повинні підійти до нас і сказати "Дивіться, ми також хочемо фонд, щоби ви вкладали гроші, які брали у нас, або ми хочемо розраховувати на частину фонду" і таке інше. Тобто це прецедент і скринька Пандори. Тому я на це не піду... Я не піду і на 10 центів повернення боргу в цій угоді, інакше це прецедент", – пояснив Зеленський.

Президент отметил, что Украина очень благодарна США за ту поддержку, которая оказывалась изначально полномасштабному вторжению России. Но о конкретных суммах, которые Соединенные Штаты получат от добычи критических минералов в Украине, и гарантий безопасности можно будет прописать в следующих договорах.

Мы готовы говорить. Если есть условие, что помощь Украине не будет бесплатной – это новая реальность, она может быть... Я не буду играть с этим. Если скажут "мы дадим 300 млрд, а вы должны вернуть что-то", то мы будем возвращать", – заверил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что соглашение о ископаемых будет иметь успех только в том случае, если будет содержать гарантии безопасности для Украины. Иначе эта инициатива не приведет ни к какому конструктиву.

"Это (соглашение о ископаемых. – Ред.) может большой успех иметь, или же тихонько пройти. Большой успех, я считаю, зависит от нашего разговора с президентом Трампом... Если я пойму более широкую картину, которую он видит (ибо у нас есть своя картина справедливого мира), и если я увижу, что все это есть ии безопасности, это может быть успех", - добавил президент. По его словам, первые выводы можно будет сделать только после его переговоров с Дональдом Трампом.

Также OBOZ.UA сообщал, что Зеленский анонсировал масштабный аудит полезных ископаемых в Украине. Это позволит вернуть незаконно присвоенные месторождения и создать прозрачные условия для привлечения иностранных инвесторов.

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