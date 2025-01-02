Украина забрала в бюджет миллиардные активы россиян: в Минюсте назвали сумму

Украина за 2024 год взыскала в государственный бюджет 2,5 млрд грн российских активов. Речь идет о средствах и имуществе, которые были конфискованы в доход государства.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции. "Подали 27 исков о взыскании активов в доход государства. Взыскали более 2,5 млрд грн, более 70 объектов недвижимости, корпоративные права 37 компаний и имущество", – подсчитали в ведомстве.

Также в Минюсте отчитались, что реестр убытков начал прием заявлений о поврежденном имуществе, вынужденном переселении, смерти или исчезновении близких. Кроме того, стартовала работа над специальным реестром по защите депортированных детей.

В целом в украинских законах сейчас прописаны три главных механизма конфискации. Это:

прямая национализация, то есть принудительное изъятие имущества РФ на территории Украины (чаще всего применяется именно в отношении российских государственных активов);

гражданская конфискация – изъятие активов подсанкционных лиц в пользу государства по запросу Минюста и решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во время действия военного положения;

через уголовные производства.

То есть гражданская конфискация имущества невозможна без санкций. Первым шагом является именно введение ограничений в отношении конкретного бизнесмена и/или компании. Механизм такой:

списки кандидатов на попадание под санкции составляет специальная межведомственная группа во главе с министром экономики;

списки выносятся на рассмотрение СНБО, решение СНБО утверждает президент;

после этого начинается работа Минюста. Ведомство обращается к правоохранителям и собирает доказательства, что подсанкционный бизнесмен содействовал причинению вреда территориальной целостности Украины, помогал военной агрессии РФ или платил "значительные налоги" в бюджет России;

когда доказательства собраны, Минюст обращается с заявлением в ВАКС ;

; суд решает конфисковать имущество и определяет как: передать в управление государству или продать на аукционе, а доходы направить в бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине впервые в рамках "большой приватизации" продали имущество, конфискованное у подсанкционного лица. Речь идет о 100% уставного фонда ООО "Аэрок", ранее принадлежавшего путинскому олигарху Андрею Молчанову.

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