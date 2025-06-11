Украина тратит каждую шестую гривну из бюджета на погашение долгов: на что именно уходят деньги
Шестая часть всех доходов бюджета Украины в первом квартале 2025 года пошла на погашение и обслуживание государственного долга. Впрочем утвержденной Программы управления долгом на 2025 год страна все еще не имеет.
Об этом свидетельствуют результаты анализа выполнения Государственного бюджета на 2025 год, опубликованные Счетной палатой. В целом по состоянию на конец марта государственный и гарантированный государством долг вырос на 2% – до 7,1 трлн грн, но расходы на его обслуживание – на 15% ниже, чем планировалось.
ВВП
Реальный ВВП растет меньшими темпами, чем прогнозировалось: в январе-марте – всего на 0,5%, хотя ранее в этом году ожидался рост на 2,7%. Причина "буксования" – сокращение экспорта на 8,7% (больше всего – продовольствия, сырья и железной руды).
В то же время вырос экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, в частности, продукции химпрома, древесины, машиностроения. Доля таких товаров в общем экспорте поднялась до 15,2%.
Международная помощь
За первые три месяца года госбюджет получил 926,2 млрд грн доходов – это на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечили преимущественно собственные поступления бюджетных учреждений, объем которых вырос в 2,2 раза и составил почти треть всех доходов. Но доля налогов в структуре поступлений сократилась на 10%.
Зато доля международной помощи в общих внешних поступлениях увеличилась втрое – с 9% до 27%, хотя фактические суммы были меньше плановых на четверть. В частности из-за неполучения 19,4 млрд грн помощи от ЕС по программе Ukraine Facility, которые были получены только в апреле.
Бюджетные расходы
А вот бюджетные расходы выросли на 38,5% г/г – до 1,2 трлн грн. Большая часть из них идут на расходы на безопасность и оборону, общим образом – на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, техники и оборудования.
Также в Счетной палате считают серьезной проблемой рост просроченной дебиторской задолженности, которая с начала года увеличилась на 23,6%. Почти все долги насчитали по контрактам Минобороны, которые поставщики не выполняют в срок. А самые большие направления расходов за квартал:
- 366 млрд грн – закупка товаров и услуг (из них 287,4 млрд грн военное назначение);
- 353,5 млрд грн – зарплаты и начисления (из них 269,1 млрд грн денежное обеспечение военных);
- 159,9 млрд грн – социальные выплаты;
- 131,9 млрд грн – субсидии и трансферты предприятиям.
В то же время часть важных для государства расходов не провели вовремя. В частности:
- из 5,2 млрд грн, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, использовали только 100 млн грн;
- расходы на публичные инвестпроекты за счет привлеченных кредитов оказались меньше плана почти на 96%.
Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины планирует пересмотреть бюджет-2025, чтобы дополнительно профинансировать армию в условиях растущих вызовов на фронте. Средства будут брать из внутренних источников – экономии, перевыполнения доходов и заимствований, без внешних дотаций.
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