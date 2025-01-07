По оперативным данным на 30 декабря, банковские кредиты номинально (!) сократились по отношению к началу декабря на 22 млрд грн, в том числе по корпоративным кредитам - "минус" 15 млрд грн. По кредитам населению – "минус" 6 млрд грн. Уровень кредитования сократился до 14,3% ВВП (на конец 2023 г. было 15,1% ВВП).

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Абсолютно логічний результат такої політики НБУ. В даний час в Україні колосальний надлишок заощаджень в економіці. За 2022-2024 рр. заощадження бізнесу та населення збільшилися на 2,5 трлн грн (це чистий приріст, без врахування девальваційної переоцінки тих валютних активів, що були на початок війни)!

Сюди враховано приріст депозитів, іноземної готівки, гривневої готівки. І слід ще додати 200 млрд грн чистого прибутку банків після оподаткування. Разом 2,7 трлн грн приросту заощаджень населення, бізнесу та банків!

Тепер подивимось куди пішли ці кошти. 447 млрд грн – це нетто-приріст ОВДП (без ефекту переоцінки валютних ОВДП). Працюючі кредити в економіку за 2022-2024 рр. скоротилися на 40 млрд грн.

Разом продуктивний перерозподіл заощаджень – лише 407 млрд грн або лише 15% (!!!) від приросту заощаджень бізнесу, банків та населення! При такій колосальній диспропорції – у нас немає жодних підстав для реально позитивних процентних ставок.

За роки війни пропозиція заощаджень в 7 разів (!!!) перевищила їхнє продуктивне використання. Закони ринку працюють так, що коли пропозиція перевищує попит – то ціна падає. Це означає , що політика НБУ з його космічними реально позитивними процентними ставками є деструктивною по відношенню до фундаментальних макроекономічних балансів країни.

Згадаймо класиків: "Діяльність ЦБ – це втручання держави у виробництво грошей з метою маніпулювання економікою в потрібну сторону" (Людвіг Мізес, видатний економіст австрійської школи, ліберторіанець).

Ключова ставка НБУ апріорі не є ринковою. В Україніколосальний надлишок заощаджень, що мало б спрямовувати ринкову ставку до зниження. Натомість НБУ зберігає ставку на штучно завищеному від ринку рівні, керуючись хибними цілями. І ще й маніпулятивно називає цю ставку ринковою!

Абсурдна динаміка ліквідності банківської системи. Після вливання в економіку 1,4 трлн грн гривневої емісії під фінансування фіскального дефіциту за 2024 рік банківська ліквідність скоротилася на 51 млрд грн!

Грошові кошти проходять крізь банківську систему, як вода крізь сито. Все пішло у надлишкове запасання іноземною валютою. Немає стимулів, щоб грошові кошти залишалися в гривневих інвестиційних проектах. Космічні ставки запозичень відштовхують потенційних інвесторів брати гривневі кредити.

Висновок один і той самий. 2,7 трлн грн з приросту заощаджень ми просто втрачаємо через неефективну роботу фінпосередників. Гроші течуть куди завгодно – у готівкову валюту, в крипту, в боргові облігації інших країн, в інші канали виведення капіталу, в депсертифікати – але тільки не в продуктивний розвиток.