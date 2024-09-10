Украина стремится к конфискации сотен миллиардов долларов России: какой получит аванс

Цель Украины – конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов. В связи с чем, получение кредита на 50 млрд долларов за счет денег РФ, рассматриваются в качестве аванса.

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Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он объяснил: ныне эти средства являются для Украины подушкой безопасности на случай задержек с финансированием.

"Наша конечная цель остается без изменений – конфисковать все 300 млрд долларов замороженных российских активов. 50 миллиардов рассматриваем как первый шаг к этому ... и как нашу подушку безопасности на последующие годы с точки зрения задержек в финансировании, других непредсказуемых факторов, которые могут произойти", – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: сами же упомянутые 50 млрд долларов должны быть в распоряжении Украины – ведь они могут стать "одним из главных ресурсов на следующий и последующие годы". При этом, подчеркивается, предоставляться эти средства должны:

безвозвратно;

без процентов.

"Это средства, которые мы получаем от партнеров как аванс от конфискации российских активов за все потери и разрушения, которые Россия повлекла в Украине из-за своего полномасштабного вторжения. ... Одной из задач является разработка механизмов, как Украина может получить эти 50 миллиардов", – констатировал Шмыгаль.

Украину спасли от финансовой пропасти

В общем, рассказал ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, кредит на 50 млрд долларов фактически спас страну от финансовой пропасти, в которой она могла оказаться в 2025 году. Ведь на момент принятия решения для успешного прохождения следующего года Украине не хватало 10-15 млрд долларов. Теперь же эта разница с лихвой покрыта. Он объяснил, что на 2025 год Украина имела:

около 3 млрд долларов финансирования от МВФ;

12,5 млрд евро от ЕС;

"по пару миллиардов от остальных государств" – при чем без четких договоренностей.

"А потребность на внешнее финансирование – где-то 32-35 млрд долларов. И вот эту разницу в 10-15 млрд долларов было до сих пор покрывать нечем. А сейчас есть. Это решение нас просто спасло от финансовой пропасти в следующем году", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать же этот кредит, по сути, будет Россия. Кредиторы будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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