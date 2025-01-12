"Никто не должен страдать от голода": Сирия получила первые тонны муки от Украины

Украина направила в Сирию первую партию помощи в рамках инициативы " Grain from Ukraine" – 500 тонн муки. В ближайшие недели ожидается доставка украинской продукции в Мозамбик, Джибути и Танзанию, которая является частью масштабной программы гуманитарной поддержки.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Эта программа, реализуемая при поддержке Всемирной продовольственной программы, направлена на борьбу с голодом в странах, пострадавших от гуманитарных кризисов.

Сирия, переживающая сложный период после падения режима Башара Асада, уже получила первую партию украинской помощи. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, этот шаг является началом масштабного сотрудничества с международными партнерами по преодолению глобального продовольственного кризиса.

"Никто в мире не должен страдать от голода. В то время как кремлевский режим провоцирует глобальные кризисы и является главным экспортером агрессии, террора и военных преступлений, Украина остается гарантом продовольственной безопасности в мире", - подчеркнул Андрей Сибига.

На этой неделе под председательством Андрея Сибиги и министра аграрной политики Виталия Коваля состоялась рабочая встреча, на которой была определена стратегия масштабирования программы "Grain from Ukraine" и ее развитие в формате "Food from Ukraine". Основная цель - не только гуманитарная помощь, но и поддержка украинских агропроизводителей путем открытия новых рынков сбыта. Среди ключевых направлений экспорта в ближайшее время:

Мозамбик – около 416 тонн подсолнечного масла прибудут в начале февраля;

– около прибудут в начале февраля; Джибути – в конце января туда отправят 73,4 тонн масла и 970,5 тонн муки;

– в конце января туда отправят и Танзания – в ближайшие недели будет отправлено 453 тонны подсолнечного масла.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров, что позволяет закупать продукцию непосредственно у отечественных агропроизводителей. Такой подход не только помогает странам, страдающим голодом, но и способствует развитию украинского сельского хозяйства.

Украина, несмотря на сложную ситуацию из-за войны войны, продолжает играть ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Программа Grain from Ukraine не только помогает преодолеть голод в наиболее пострадавших странах, но и способствует поддержке экономики Украины, стимулируя агропроизводителей к развитию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза. По его словам, это решение необходимо в рамках продолжения санкционной политики против России.

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