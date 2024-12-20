Украина сможет получить $1,1 млрд по рекордной программе: какие условия выдвинет МВФ

Совет Международного валютного фонда (МВФ) проведет шестой пересмотр программы расширенного финансирования EFF, что позволит привлечь в бюджет $1,1 млрд. Но для оказания помощи в 2025 году Украина должна обеспечить независимость Нацкомиссии по энергетике, принять закон о третьих лица, надающих услуги банкам.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он уверяет, что переживать по поводу решения валютного фонда не стоит.

Все будет хорошо, на этот период все маяки выполнены. Также был prior action подписание налогового закона, это тоже произошло (хотя очень с затягиванием президентом). После этого уже в декабре мы получим $1,1 млрд. транша", – пишет Железняк.

В 2025 году запланировано четыре пересмотра, а следующее заседание Совета МВФ должно состояться в марте. Но по нему у Украины уже два невыполненных маяка:

принятие закона о создании Высшего административного суда до конца 2024;

отмена "правок Лозового" по обязательному закрытию уголовного производства после истечения сроков расследования.

Также Железняк раскрыл, какие новые маяки будет выполнять Украина, чтобы получить финансовую поддержку в будущем. В обновленном меморандуме от МВФ их будет не менее трех:

политическая независимость Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

оценка деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и ее способности подготовиться к меморандуму с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO);

принятие законопроекта о статусе третьих лиц, оказывающих услуги банкам.

Кроме того, в меморандуме будут требования назначить регулятором криптовалютной индустрии не НКЦБФР, а того, кого определит Совет финансовой стабильности.

Что такое EFF: детали программы поддержки МВФ

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и выделена около 15,6 млрд долларов. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля-2024. Второй транш на 890 млн долларов был перечислен в июле.

На конец июня Украина выполнила все количественные критерии, а также структурные бенчмарки, необходимые для пятого просмотра EFF. Но для последующих траншей МВФ необходим устойчивый рост экономики, а также укрепление независимости, компетентности и авторитета антикоррупционных и судебных институтов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, МВФ улучшил свой прогноз по украинской экономике, согласно которому в 2024 году она вырастет не на 3%, как предполагалось ранее, а на 4%. В следующем году рост ВВП замедлится до 2,5-3,5%, что все равно больше прогнозируемого ранее.

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