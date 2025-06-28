Украина провела очередной раунд переговоров с ЕС: Свириденко анонсировала важное решение по торговле

Украина провела очередной раунд переговоров с Европейским Союзом по условиям торговли (изменения действующих квот). Окончательный результат переговоров может быть на следующей неделе.

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Об этом, как пишет Интерфакс, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "Я надеюсь, что на следующей неделе переговоры завершатся, и украинские предприниматели будут иметь предусмотренные правила игры на следующие по меньшей мере два года", – сказала она на "Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству"

Заместитель министра – торговый представитель Украины Тарас Качка, который проводил эти переговоры, уточнил, что либерализация товаров с добавленной стоимостью и большей долей переработки уже достаточно хорошо закреплена в торговле с ЕС и действительно чувствительными остаются отдельные сырьевые товары.

"Думаю, что скоро буквально мы сможем сделать анонс о достижении договоренности с Европейским Союзом И это будет договоренность не временная, не односторонняя, а стабильная, двусторонняя в рамках уже обновления Соглашения о свободной торговле... Я думаю, что объявления будут очень скоро и действительно будут хорошими. это уже видно в тех цифрах, которыми мы сейчас оперируем", – отметил он.

Он также сообщил, что ведется активная работа с Великобританией, где также после начала войны ежегодно обновлялось соглашение о свободной торговле с автономными торговыми мерами.

"Я надеюсь, что мы его тоже зафиксируем уже в полностью свободном формате. Это задача на следующий год", – подчеркнул Качка.

Как сообщалось, 5 июня этого года было прекращено действие введенных ЕС после полномасштабной агрессии РФ автономных торговых мер (англ. АТМ) для Украины. Это означает возвращение к условиям торговли согласно соглашению о Зоне свободной торговли (DCFTA) с квотами для отдельных групп товаров. Первые ATM вступили в силу 4 июня 2022 года сроком на год, временно отменив пошлины, квоты и торговые ограничения для украинских товаров. С тех пор их дважды продлевали: 6 июня 2023 года и 6 июня 2024-го, в последний раз – с введением квот на беспошлинный экспорт отдельных товаров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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