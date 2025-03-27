Украина приблизилась к "промышленному безвизу": как изменятся правила и какие законопроекты приняты за основу

В Украине приняли за основу (первое чтение) два правительственных законопроекта, которые должны приблизить страну к "промышленному безвизу". Как заявили в Минэкономики, документы разрабатывали в тесном сотрудничестве с бизнесом, экспертами и международными партнерами. В частности, предлагают ввести надзор за онлайн-продажами: в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах будут одинаковые правила.

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Речь идет о правительственных законопроектах №12221 (поддержали 286 нардепов, из которых 205 – "слуги", поименные результаты можно увидеть здесь ) и №12426 (поддержали 286 депутатов, 203 из которых – "слуги"). Так, законопроект №12221 приближает к европейским нормам украинское законодательство в сфере аккредитации органов по оценке соответствия и техническому регулированию, поясняют в пресс-службе Минэкономики.

Документ предлагает внедрить в украинское законодательство все рекомендации европейских экспертов, содержащихся в Регламенте 765 и Решении 768.

взаимное признание аккредитации в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям.

повышает ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах.

устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран ЕС в рамках Соглашения АСАА.

предусматривает сбалансированное представительство всех стэйкхолдеров в Национальном органе аккредитации.

определяет условия проведения трансграничной аккредитации.

"В рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и подготовке к подписанию "промышленного безвиза" приближаем украинское законодательство в сфере аккредитации органов по оценке соответствия и технического регулирования европейским нормам. Принятие и дальнейшее внедрение изменений поможет украинскому бизнесу легче интегрироваться в рынки Евросоюза, будет способствовать развитию торговли и экономических взаимоотношений с европейскими бизнес-партнерами", – цитирует Минэкономики заместителя министра экономики Украины Виталия Кондратива.

В свою очередь, законопроект по совершенствованию государственного рыночного надзора (№12426) внедряет европейские стандарты безопасности непродовольственной продукции и защиты прав потребителей, а также создает лучшие условия для честной конкуренции на рынке.

Законопроект предлагает, в частности, следующие изменения:

усиление защиты прав потребителей

обязательно наличие уполномоченных представителей. Для некоторых видов товаров, таких как электроника, средства защиты и игрушки, производитель или ввозящий их в Украину должны будут иметь своего представителя в нашей стране. Это поможет быстрее выявлять и разрешать проблемы с опасными товарами.

Для некоторых видов товаров, таких как электроника, средства защиты и игрушки, производитель или ввозящий их в Украину должны будут иметь своего представителя в нашей стране. Это поможет быстрее выявлять и разрешать проблемы с опасными товарами. присмотр за онлайн-продажами. Товары, приобретаемые через интернет или заказанные другим способом без личного досмотра, будут проверяться государством. То есть как в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах будут одинаковые правила. Это сделает конкуренцию более честной, а товары более безопасны для покупателей.

новые правила проверки товаров на таможне Законопроект четко описывает, как таможня и органы, проверяющие качество товаров, будут работать вместе. Такой подход ускорит проверки и снизит риски. Обмен информацией между компьютерными системами будет происходить автоматически. Если для подтверждения безопасности товара требуются лабораторные исследования, то товар не будет долго задерживаться на таможне, что сэкономит время и деньги импортеров.

Законопроект четко описывает, как таможня и органы, проверяющие качество товаров, будут работать вместе. Такой подход ускорит проверки и снизит риски. Обмен информацией между компьютерными системами будет происходить автоматически. Если для подтверждения безопасности товара требуются лабораторные исследования, то товар не будет долго задерживаться на таможне, что сэкономит время и деньги импортеров. сотрудничество для эффективного рыночного надзора. Бизнес ассоциации, государственные органы, таможня и потребители смогут взаимодействовать более тесно. Предприятия получат возможность инициировать проверки, заключать меморандумы с регуляторами и участвовать в обучающих мероприятиях, направленных на повышение безопасности продукции.

Бизнес ассоциации, государственные органы, таможня и потребители смогут взаимодействовать более тесно. Предприятия получат возможность инициировать проверки, заключать меморандумы с регуляторами и участвовать в обучающих мероприятиях, направленных на повышение безопасности продукции. Государственная стратегия рыночного надзора. В целях обеспечения четких правил и повышения уровня безопасности на рынке внедряется Национальная стратегия рыночного надзора. Это даст бизнесу понимание будущих требований и решений, поможет предпринимателям планировать свою деятельность и будет способствовать максимальной прозрачности рыночного надзора.

Что такое "промышленный безвиз"

Соглашением об ассоциации предусмотрено заключение между Украиной и ЕС Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Соглашение АСАА), что обеспечит доступ промышленной продукции Украины на рынки стран ЕС на основе взаимного признания результатов работ по оценке соответствия этой продукции (так называемый "промышленный безвиз").

В мае и июле 2023 года было проведено 5 последних оценочных миссий ЕС, в частности, в сфере аккредитации и оценки соответствия. Окончательный отчет экспертов по оценке системы аккредитации и оценке соответствия получен от европейской стороны в сентябре 2023 года.

На сегодняшний день по результатам проведения предварительной оценочной миссии ЕС принимаются меры по максимальному учету рекомендаций экспертов, а также рекомендации первого и второго приоритетов, определенных Европейской стороной по результатам заседания Комитета ассоциации Украина – ЕС в торговом составе (30.11.2023), для учета с целью начала переговорного процесса. В частности, Европейской стороной определены 7 первоочередных рекомендаций первого приоритета, обязательных для учета с целью начала официальной оценки со стороны ЕС и последующего перехода к официальным переговорам о заключении Соглашения АСАА. Одной из обязательных рекомендаций является приведение национального законодательства в соответствие с Регламентом 765 и Решением 768.

Как ранее писал OBOZ.UA, в готовящемся к рассмотрению во 2-м чтении законопроекте о функционировании АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов) нашли противоречивые нормы, которые потенциально могут уменьшить контроль за состоянием должностных лиц и усложнить выявление необоснованного обогащения. Вредные правки отклонил комитет, но их могут "протолкнуть с голоса" в сессионном зале парламента. НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), а также именно АРМА уже выступили против внесения соответствующих правок, заявив, что такие изменения ослабят антикоррупционные механизмы.

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